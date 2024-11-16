В Большереченском зоопарке впали в спячку первые медведи

Posted 16 ноября, 12:32
Published 16 ноября, 12:32
Modified 16 ноября, 12:36
Updated 16 ноября, 12:36
В Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Интересно, что обычно Соня уходила в спячку одна из последних или вовсе не спала, так как в детстве потеряла маму и не смогла научиться у нее, как это делать правильно.
Когда в Большеречье пришла зимняя погода, Соня сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал, сообщили «СуперОмску» в зоопарке. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони. Интересный факт: именно Кроха всегда засыпает первой и просыпается последней.
Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.