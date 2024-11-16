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Posted 16 ноября, 12:32

Published 16 ноября, 12:32

Modified 16 ноября, 12:36

Updated 16 ноября, 12:36

Медведица Соня

В Большереченском зоопарке впали в спячку первые медведи

16 ноября 2024, 12:32
Фото: Большереченский зоопарк. Медведица Соня
В этом году первыми на зимний сон отправились медведицы Кроха и Соня.

В Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Интересно, что обычно Соня уходила в спячку одна из последних или вовсе не спала, так как в детстве потеряла маму и не смогла научиться у нее, как это делать правильно.

Когда в Большеречье пришла зимняя погода, Соня сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал, сообщили «СуперОмску» в зоопарке. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони. Интересный факт: именно Кроха всегда засыпает первой и просыпается последней.

Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Медведи#Новости#Медведь#Дикие животные#Медведица#Жизнь в зоопарке
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