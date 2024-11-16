В Большереченском зоопарке впали в спячку первые медведи

Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.