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Posted 20 ноября, 06:00

Published 20 ноября, 06:00

Modified 20 ноября, 06:20

Updated 20 ноября, 06:20

В Омском городском Совете изменили порядок избрания «Меценатов года»

Теперь большинством: в Омском Горсовете изменили порядок избрания «Меценатов года»

20 ноября 2024, 06:00
Фото: gorod55.ru.

В Омском городском Совете изменили порядок избрания «Меценатов года»

Нагрудный знак теперь будут вручать всем претендентам на почетное звание.

В Омском городском Совете сегодня, 20 ноября, прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки стало обсуждение инициативы мэрии об изменении порядка избрания «Меценатов года».

Город55 уже писал о сути этого начинания: предлагается отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству». Инициатива уже получила одобрение в профильном комитете городского Совета, на на пленарном заседании за нее проголосовал весь созыв.

Напомним: в марте 2024 года «Меценатом года» в Омске стал Александр Сасин, генеральный директор компании «Стройбетон». Годом ранее это почтеное звание получил предприниматель Шамил Шихмирзаев.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Меценат года
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