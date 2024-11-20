Теперь большинством: в Омском Горсовете изменили порядок избрания «Меценатов года»

Город55 уже писал о сути этого начинания: предлагается отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству». Инициатива уже получила одобрение в профильном комитете городского Совета, на на пленарном заседании за нее проголосовал весь созыв.