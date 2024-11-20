Теперь большинством: в Омском Горсовете изменили порядок избрания «Меценатов года»

Posted 20 ноября, 06:00
Published 20 ноября, 06:00
Modified 20 ноября, 06:20
Updated 20 ноября, 06:20
В Омском городском Совете сегодня, 20 ноября, прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки стало обсуждение инициативы мэрии об изменении порядка избрания «Меценатов года».
Город55 уже писал о сути этого начинания: предлагается отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству». Инициатива уже получила одобрение в профильном комитете городского Совета, на на пленарном заседании за нее проголосовал весь созыв.
Напомним: в марте 2024 года «Меценатом года» в Омске стал Александр Сасин, генеральный директор компании «Стройбетон». Годом ранее это почтеное звание получил предприниматель Шамил Шихмирзаев.