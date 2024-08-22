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В Омске недовольны меценатской помощью Кипервара для омской гимназии №139

Не в тех объемах. Мэр недоволен меценатом омской гимназии №139 Андреем Киперваром

22 августа 2024, 08:50
Фото: Администрация города Омска

В Омске недовольны меценатской помощью Кипервара для омской гимназии №139

«Шефство» над гимназией на Левобережье предприниматель и депутат Заксобрания взял в апреле 2024 года. Оказанная с этого момента помощь не сильно устраивает мэра Омска.

Еще в апреле этого года у гимназии №139, расположенной на бульваре Заречном, 8, появился меценат. Им стал руководитель «Строительно-монтажного треста №7» и депутат омского Заксобрания Андрей Кипервар.

По условиям соглашения, в гимназии, которая почти не ремонтировалась с момента строительства, должны были обновить спортзал и проверить, не требуется ли ремонт кровле и внутренним коммуникациям здания. Сегодня же выяснилось, что Кипервар недостаточно помогает учебному заведению.

«Помощь школе он оказывает — спасибо ему за это — но пока далеко не в тех объемах, которые предусмотрены соглашением о меценатстве», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

При этом есть желающие занять место Кипервара в качестве мецената гимназии №139. Развивать соцпартнерство готов почетный консул Республики Кыргызстан Нурсултан Исабек Уулу, у которого в гимназии училась сестра и скоро пойдет в первый класс дочь. Нурсултан как раз недавно проспонсировал ремонт входной группы к 1 сентября.

Напомним, что компания Андрея Кипервара «Блок-Модуль» признана банкротом. В июле один из главных активов фирмы выставили на торги. Почти в 30 млн рублей оценили плавильный цех, трансформаторную подстанцию и два участка на 1-й Казахстанской.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Школа#Новости#Меценат#Сергей Шелест#Андрей Кипервар
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