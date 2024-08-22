Не в тех объемах. Мэр недоволен меценатом омской гимназии №139 Андреем Киперваром

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Еще в апреле этого года у гимназии №139, расположенной на бульваре Заречном, 8, появился меценат. Им стал руководитель «Строительно-монтажного треста №7» и депутат омского Заксобрания Андрей Кипервар.
По условиям соглашения, в гимназии, которая почти не ремонтировалась с момента строительства, должны были обновить спортзал и проверить, не требуется ли ремонт кровле и внутренним коммуникациям здания. Сегодня же выяснилось, что Кипервар недостаточно помогает учебному заведению.
«Помощь школе он оказывает — спасибо ему за это — но пока далеко не в тех объемах, которые предусмотрены соглашением о меценатстве», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
При этом есть желающие занять место Кипервара в качестве мецената гимназии №139. Развивать соцпартнерство готов почетный консул Республики Кыргызстан Нурсултан Исабек Уулу, у которого в гимназии училась сестра и скоро пойдет в первый класс дочь. Нурсултан как раз недавно проспонсировал ремонт входной группы к 1 сентября.
Напомним, что компания Андрея Кипервара «Блок-Модуль» признана банкротом. В июле один из главных активов фирмы выставили на торги. Почти в 30 млн рублей оценили плавильный цех, трансформаторную подстанцию и два участка на 1-й Казахстанской.