Не в тех объемах. Мэр недоволен меценатом омской гимназии №139 Андреем Киперваром

По условиям соглашения, в гимназии, которая почти не ремонтировалась с момента строительства, должны были обновить спортзал и проверить, не требуется ли ремонт кровле и внутренним коммуникациям здания. Сегодня же выяснилось, что Кипервар недостаточно помогает учебному заведению.