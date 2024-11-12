Теперь большинством: в Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»

Posted 12 ноября, 09:57
Published 12 ноября, 09:57
Modified 12 ноября, 09:59
Updated 12 ноября, 09:59
В Омском городском Совете сегодня, 12 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки было обсуждение инициативы мэрии об изменении правил избрания «Мецената года».
«Причины понятны, — рассказал депутатам докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов. — Само звание существует недолго, и мы говорили во время первого обсуждения, что изменения еще потребуется привнести в этот нормативный акт. По истечении 2 лет мы готовы предложить 3 таких изменения».
Администрация предлагает отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству».
Напомним: в марте 2024 года «Меценатом года» в Омске стал Александр Сасин, генеральный директор компании «Стройбетон». Годом ранее это почтеное звание получил предприниматель Шамил Шихмирзаев.