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Posted 12 ноября, 09:57

Published 12 ноября, 09:57

Modified 12 ноября, 09:59

Updated 12 ноября, 09:59

В Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»

Теперь большинством: в Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»

12 ноября 2024, 09:57
Фото: gorod55.ru.

В Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»

Нагрудный знак предлагается вручать всем претендентам.

В Омском городском Совете сегодня, 12 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки было обсуждение инициативы мэрии об изменении правил избрания «Мецената года».

«Причины понятны, — рассказал депутатам докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов. — Само звание существует недолго, и мы говорили во время первого обсуждения, что изменения еще потребуется привнести в этот нормативный акт. По истечении 2 лет мы готовы предложить 3 таких изменения».

Администрация предлагает отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству».

Напомним: в марте 2024 года «Меценатом года» в Омске стал Александр Сасин, генеральный директор компании «Стройбетон». Годом ранее это почтеное звание получил предприниматель Шамил Шихмирзаев.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Владимир Куприянов#Горсовет#Меценат года
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