Теперь большинством: в Омске предложили изменить порядок избрания «Мецената года»

Администрация предлагает отказаться от единогласного голосования, выбирая «Мецената года» простым большинством голосов, а также вручать нагрудный знак «Меценат» и свидетельства о присвоении знака всем предпринимателям, которые «вошли в текущем периоде в договорные отношения по меценатству».