Небо под завесой: как туман в Омске повлиял на авиасообщение

Posted 20 ноября, 04:33
Published 20 ноября, 04:33
Modified 20 ноября, 04:35
Updated 20 ноября, 04:35
Согласно расписанию Омского аэропорта, некоторые рейсы задерживаются. Среди них:
• Рейс ЭА71 в ПП Усть-Ишим, который должен был вылететь в 10:00, задержан до 10:30.
• Рейс S75344 Омск-Новосибирск авиакомпании должен был вылететь в 10:55, задержан до 13:30
Также возможны отклонения по другим рейсам, как на вылет, так и на прилет.
«Причина — туман, низкая видимость», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.