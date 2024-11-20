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Posted 20 ноября, 04:33

Published 20 ноября, 04:33

Modified 20 ноября, 04:35

Updated 20 ноября, 04:35

Утренний туман внес коррективы в расписание омского аэропорта

Небо под завесой: как туман в Омске повлиял на авиасообщение

20 ноября 2024, 04:33
Фото: 1MI.

Утренний туман внес коррективы в расписание омского аэропорта

В Омском аэропорту зафиксированы задержки рейсов из-за плотного тумана.

Согласно расписанию Омского аэропорта, некоторые рейсы задерживаются. Среди них:

• Рейс ЭА71 в ПП Усть-Ишим, который должен был вылететь в 10:00, задержан до 10:30.

• Рейс S75344 Омск-Новосибирск авиакомпании должен был вылететь в 10:55, задержан до 13:30

Фото: Омский аэропорт

Также возможны отклонения по другим рейсам, как на вылет, так и на прилет.

«Причина — туман, низкая видимость», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.

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#Ольга Акамова#Погода#Омск#Новости#Туман#Авиасообщение#Задержки рейсов
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