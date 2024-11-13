Первый рейс в лето: омичи час не могли улететь в Таиланд

Posted 13 ноября, 02:40
Published 13 ноября, 02:40
Modified 13 ноября, 09:49
Updated 13 ноября, 09:49
Ночью в среду, 13 ноября, из аэропорта Омска вылетел первый рейс в Таиланд, но с задержкой. Самолет в Пхукет должен был отправиться в 23:40 12 ноября, но это случилось лишь почти спустя час — в 00:32.
Рейсы на популярный тайский курорт будут регулярными в течение всего сезона, с ноября по март. В этом месяце самолеты в Пхукет полетят 18, 25 и 30 ноября. Их выполняет авиакомпания Azur Air.
У омичей также есть возможность полететь в Хургаду (Египет): в ноябре это можно сделать 19 и 29 ноября.
Отметим, что, по данным онлайн-табло омского аэропорта, сегодня утром были задержаны два рейса до Москвы. Так, самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» вылетели в 6:17 вместо 5:40 и, соответственно, в 7:32 вместо 7:05.