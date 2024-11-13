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Posted 13 ноября, 02:40

Published 13 ноября, 02:40

Modified 13 ноября, 09:49

Updated 13 ноября, 09:49

Первый самолет из Омска в Таиланд вылетел с часовой задержкой

Первый рейс в лето: омичи час не могли улететь в Таиланд

13 ноября 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney.

Первый самолет из Омска в Таиланд вылетел с часовой задержкой

Чартерный рейсы будут осуществляться до марта.

Ночью в среду, 13 ноября, из аэропорта Омска вылетел первый рейс в Таиланд, но с задержкой. Самолет в Пхукет должен был отправиться в 23:40 12 ноября, но это случилось лишь почти спустя час — в 00:32.

Рейсы на популярный тайский курорт будут регулярными в течение всего сезона, с ноября по март. В этом месяце самолеты в Пхукет полетят 18, 25 и 30 ноября. Их выполняет авиакомпания Azur Air.

У омичей также есть возможность полететь в Хургаду (Египет): в ноябре это можно сделать 19 и 29 ноября.

Отметим, что, по данным онлайн-табло омского аэропорта, сегодня утром были задержаны два рейса до Москвы. Так, самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» вылетели в 6:17 вместо 5:40 и, соответственно, в 7:32 вместо 7:05.

Фото: Омский аэропорт
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
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#Ольга Скворцова#Омск#Москва#Победа#Аэрофлот#Задержка#Рейс#Авиакомпания#Таиланд#Египет
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