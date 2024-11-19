«Мурка» обанкротившегося Сергея Зотова снова не нашла покупателей

Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Распродажа его активов идет не слишком удачно: так, в августе 2023 года Краснораменская не смогла продать 19 соток принадлежащей бизнесмену земли в поселке Большекулачье.