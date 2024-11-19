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Posted 19 ноября, 08:49

Published 19 ноября, 08:49

Modified 19 ноября, 08:51

Updated 19 ноября, 08:51

Ценный актив учредителя «Сибэлектрощита» в очередной раз не удалось продать

«Мурка» обанкротившегося Сергея Зотова снова не нашла покупателей

19 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI.

Ценный актив учредителя «Сибэлектрощита» в очередной раз не удалось продать

Торги признаны несостоявшимися.

Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская опубликовала официальное сообщение о результатах очередных торгов. Она пыталась продать принадлежащее Зотову самозарядное гладкоствольное ружье МР-153, в народе именуемое «мурка», но потерпела неудачу: желающих купить имущество банкрота не нашлось, торги были закрыты.

— Торги в форме публичного предложения, закрытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества Зотова С. Н. в сети Интернет… признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что для ружья это была далеко не первая попытка: только в прошлом году «мурку» выставляли на торги дважды.

Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Распродажа его активов идет не слишком удачно: так, в августе 2023 года Краснораменская не смогла продать 19 соток принадлежащей бизнесмену земли в поселке Большекулачье.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Сибэлектрощит
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