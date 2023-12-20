«Мурка» обанкротившегося Сергея Зотова во второй раз не нашла покупателей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская опубликовала официальные сообщения о результатах очередных торгов. Она пыталась продать принадлежащее Зотову самозарядное гладкоствольное ружье МР-153, в народе именуемое «мурка», по начальной цене в 42 тысячи рублей, но потерпела неудачу: желающих купить имущество банкрота не нашлось, торги были закрыты.
— Торги в форме публичного предложения, закрытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене… признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, — говорится в официальном сообщении.
Отметим, что для ружья это была уже вторая попытка за текущий год: в первый раз покупателей тоже не нашлось. Город55 уже писал о том, что сейчас «мурка» хранится в отделе полиции, так как срок действия разрешения на хранение, выданного Зотову, истек.
Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Распродажа его активов идет не слишком удачно: в августе Краснораменская не смогла продать 19 соток принадлежащей бизнесмену земли в поселке Большекулачье.