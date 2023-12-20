«Мурка» обанкротившегося Сергея Зотова во второй раз не нашла покупателей

Отметим, что для ружья это была уже вторая попытка за текущий год: в первый раз покупателей тоже не нашлось. Город55 уже писал о том, что сейчас «мурка» хранится в отделе полиции, так как срок действия разрешения на хранение, выданного Зотову, истек.