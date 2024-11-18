Омичи положили на банковские счета более 400 миллиардов рублей

Posted 18 ноября, 13:15
Published 18 ноября, 13:15
Modified 18 ноября, 13:15
Updated 18 ноября, 13:15
В омском отделении Банка России рассказали, что жители региона хранят на своих счетах 404,3 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 15,8% за девять месяцев 2024 года и стала на 13,2% больше прошлогодних показателей. Эксперты объясняют такой прирост тем, что в этом году повысились ставки по срочным депозитам и накопительным счетам.
«При этом, не стоит забывать, что, когда люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, это приводит к снижению спроса на товары и услуги и, как следствие, к замедлению роста цен. Напомню, что для снижения инфляции и защиты доходов и сбережений граждан Банк России сейчас проводит жесткую денежно-кредитную политику и удерживает ключевую ставку на высоком уровне», — передает РБК Омск слова замуправляющего отделением Омск Банка России Ильи Плиндера.
Напомним, что за прошедшие 10 месяцев 2024 года омичи более 1,5 млн раз воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» во время покупок. С помощью такой функции не нужно доставать наличные, банковские карты и даже NFC-модули.