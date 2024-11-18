gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:15

Published 18 ноября, 13:15

Modified 18 ноября, 13:15

Updated 18 ноября, 13:15

Иллюстрация

Омичи положили на банковские счета более 400 миллиардов рублей

18 ноября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В этом году рост вкладов составил 13,2%.

В омском отделении Банка России рассказали, что жители региона хранят на своих счетах 404,3 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 15,8% за девять месяцев 2024 года и стала на 13,2% больше прошлогодних показателей. Эксперты объясняют такой прирост тем, что в этом году повысились ставки по срочным депозитам и накопительным счетам.

«При этом, не стоит забывать, что, когда люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, это приводит к снижению спроса на товары и услуги и, как следствие, к замедлению роста цен. Напомню, что для снижения инфляции и защиты доходов и сбережений граждан Банк России сейчас проводит жесткую денежно-кредитную политику и удерживает ключевую ставку на высоком уровне», — передает РБК Омск слова замуправляющего отделением Омск Банка России Ильи Плиндера.

Напомним, что за прошедшие 10 месяцев 2024 года омичи более 1,5 млн раз воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» во время покупок. С помощью такой функции не нужно доставать наличные, банковские карты и даже NFC-модули.

Промышленность и банки. Стали известны компании — лидеры социальных инвестиций Омска
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Банк#Новости#Вклады#Сбережения#Вклад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика