Омичи положили на банковские счета более 400 миллиардов рублей

В омском отделении Банка России рассказали, что жители региона хранят на своих счетах 404,3 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 15,8% за девять месяцев 2024 года и стала на 13,2% больше прошлогодних показателей. Эксперты объясняют такой прирост тем, что в этом году повысились ставки по срочным депозитам и накопительным счетам.