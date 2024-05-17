gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Вклад

Выбрать дату
Май
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Февраль
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Регион находится во второй части представленного рейтинга субъектов РФ.
5 февраля, 06:31
Ноябрь 2023
Кто хочет стать миллионером? Омичу в среднем необходимо 12 лет, чтобы накопить 1 млн
27 ноября 2023, 05:17
Август 2023
Бесплатные переводы и срок по вкладу. Омичей ждут изменения в банковской системе
Одни изменения вступят в силу через девять месяцев, другие — через полгода.
6 августа 2023, 03:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика