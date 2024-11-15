Удобнее и добрее. Сибиряки совершили более 1,5 млн платежей своими улыбками

Posted 15 ноября, 06:44
Published 15 ноября, 06:44
Modified 15 ноября, 06:46
Updated 15 ноября, 06:46
Как сообщили в пресс-службе Сбера, сибиряки одни из самых улыбчивых россиян: практически регулярное использование необычного способа оплаты было зафиксировано в Красноярском и Алтайском краях, а также на Кузбассе и в Новосибирской области. Омичи и их соседи из Томской области также попали в этот «топ»: в Омской области при помощи улыбки было произведено 120 тыс транзакций и немногим меньше — 100 тыс платежей — совершили томичи.
Новый способ оплаты примечателен своим удобством (одно взгляда в камеру терминала будет достаточно для оплаты покупок) и достаточно простым подключением, осуществляемым прямо в мобильном приложении Сбера.
Однако это не единственный сервис банка, способный принести пользу сибирякам: традиционный «Зеленый день» Сбера продолжила уже «Зеленая неделя»* для бизнеса — в рамках этой акции все платежи с применением биометрии проводятся за 0%, а деньги, потраченные на покупки продуктов Сбера или партнеров могут вернуться практически в 100% объеме в виде специальных бонусов СберБизнес Спасибо. Кроме того, еще 5 тысяч таких бонусов можно получить за открытие счета в Зеленую неделю, которая продлится до 17 ноября.
«Мы благодарим наших партнеров за выбор Сбера, доверие к нашим решениям и сервисам для бизнеса, его сотрудников и клиентов. Период „Зеленой недели“ — отличный повод для того, чтобы протестировать наши предложения с максимальной выгодой, или получить приятный бонус за использование уже знакомых решений», — отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.
И это еще не все сюрпризы «Зеленой недели»: пока длится эта акция, для клиентов Сбера доступен целый пакет скидок: 50% на подписку в «СберТаргет», 30% — на программы «Корпоративное здоровье» и «Корпоративное здоровье+» от СберЗдоровья, а также скидка 20% — на заказ товаров для офиса в Купере и многое другое.
*Предложения в рамках имиджевой кампании «Зелёная неделя» доступны юрлицам и ИП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории РФ. По скидкам и специальным предложениям имеются ограничения. Срок проведения имиджевой кампании — с 14.10.2024 по 17.11.2024 включительно.
Чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 11.11.2024 по 17.11.2024 заключить договор банковского счёта и в период с 11.11.2024 по 30.11.2024 включительно подключить программу «СберБизнес Спасибо». Подробнее об организаторе, условиях, количестве, порядке и сроках — на сайте или по телефонам 0321 (для моб.), 8-800-55-55-777 (для гор.). Подробные условия участия в акции — по ссылке.
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