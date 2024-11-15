Удобнее и добрее. Сибиряки совершили более 1,5 млн платежей своими улыбками

Однако это не единственный сервис банка, способный принести пользу сибирякам: традиционный «Зеленый день» Сбера продолжила уже «Зеленая неделя»* для бизнеса — в рамках этой акции все платежи с применением биометрии проводятся за 0%, а деньги, потраченные на покупки продуктов Сбера или партнеров могут вернуться практически в 100% объеме в виде специальных бонусов СберБизнес Спасибо. Кроме того, еще 5 тысяч таких бонусов можно получить за открытие счета в Зеленую неделю, которая продлится до 17 ноября.