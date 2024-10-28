Ключевая ставка повысилась до 21%: разбираемся, как это отразится на россиянах

В целом, повышение ключевой ставки до 21% — это не просто экономическая мера, а серьезный вызов для россиян. Сложности с доступом к кредитам и растущие цены могут негативно сказаться на уровне жизни, а риски рецессии ставят под сомнение стабильность всей экономики. В этой ситуации каждый из жителей страны может оказаться в уязвимом положении.