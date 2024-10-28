Ключевая ставка повысилась до 21%: разбираемся, как это отразится на россиянах

Posted 28 октября, 08:17
Published 28 октября, 08:17
Modified 28 октября, 08:25
Updated 28 октября, 08:25
На днях 25 октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Это решение стало следствием высокой инфляции, которая значительно превышает июльские прогнозы. В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания продолжают расти, а спрос на товары и услуги превышает возможности производителей, пишут «Новые известия». В таких условиях ужесточение денежно-кредитной политики стало необходимым шагом для возвращения инфляции к целевым показателям.
Многие эксперты считают, что 21% — это не предел. В Центробанке не исключают дальнейшего повышения ставки на следующем заседании 20 декабря. Это вызывает опасения у экономистов, которые сомневаются в реальности достижения инфляции в 4-5% в ближайшие годы. Они подчеркивают, что жесткость денежно-кредитной политики не приведет к желаемым результатам без изменений в бюджетной политике и устранения внешних ограничений.
Несмотря на усилия Центробанка, цены в России продолжают расти. Эксперты считают, что текущие меры недостаточны для сдерживания инфляции. Более того, они указывают на то, что 15 месяцев повышения ставок не дали ожидаемого эффекта, и дальнейшие повышения могут оказаться столь же неэффективными.
Что касается российской экономики, риски рецессии растут. Банк России утверждает, что экономика продолжает расти, но эксперты с этим не согласны. Они обращают внимание на возможное снижение предпринимательской активности, особенно в секторах, которые не получили поддержки государства. Представители крупного бизнеса уже говорят о сворачивании инвестпроектов и накоплении средств для поглощения компаний, не выдержавших жесткой денежно-кредитной политики.
Вопросы к Центробанку также касаются рентабельности бизнеса при ставках по кредитам под 25-30%. Ситуация такова, что многие секторы экономики не могут похвастаться такой рентабельностью, и вместо инвестиций в производство компании предпочитают размещать средства на депозитах под высокие ставки.
В целом, повышение ключевой ставки до 21% — это не просто экономическая мера, а серьезный вызов для россиян. Сложности с доступом к кредитам и растущие цены могут негативно сказаться на уровне жизни, а риски рецессии ставят под сомнение стабильность всей экономики. В этой ситуации каждый из жителей страны может оказаться в уязвимом положении.