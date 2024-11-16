Юный омич сбежал из спецучреждения и угрожал порезать себя ножом в трамвае

Posted 16 ноября, 15:20
Published 16 ноября, 15:20
Modified 16 ноября, 15:22
Updated 16 ноября, 15:22
Сегодня, 16 ноября, в трамвае № 1 возле остановки «2-я Восточная» подросток угрожал порезать себя ножом, сообщили в полиции. Как выяснилось, 17-летний молодой человек накануне самовольно покинул специальное учебно-воспитательное учреждение.
На место выехали полицейские и психологи. После разговора подросток покинул трамвай. Юношу забрала полиция.
Региональные следком и прокуратура запустили проверки по факту случившегося.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.