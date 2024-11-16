Юный омич сбежал из спецучреждения и угрожал порезать себя ножом в трамвае

Сегодня, 16 ноября, в трамвае № 1 возле остановки «2-я Восточная» подросток угрожал порезать себя ножом, сообщили в полиции. Как выяснилось, 17-летний молодой человек накануне самовольно покинул специальное учебно-воспитательное учреждение.