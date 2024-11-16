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Posted 16 ноября, 15:20

Published 16 ноября, 15:20

Modified 16 ноября, 15:22

Updated 16 ноября, 15:22

Юный омич сбежал из спецучреждения и угрожал порезать себя ножом в трамвае

Юный омич сбежал из спецучреждения и угрожал порезать себя ножом в трамвае

16 ноября 2024, 15:20
Фото: УМВД России по Омской области.
Подростка забрала полиция. Никто не пострадал.

Сегодня, 16 ноября, в трамвае № 1 возле остановки «2-я Восточная» подросток угрожал порезать себя ножом, сообщили в полиции. Как выяснилось, 17-летний молодой человек накануне самовольно покинул специальное учебно-воспитательное учреждение.

На место выехали полицейские и психологи. После разговора подросток покинул трамвай. Юношу забрала полиция.

Региональные следком и прокуратура запустили проверки по факту случившегося.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
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