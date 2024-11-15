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Posted 15 ноября, 08:20

Published 15 ноября, 08:20

Modified 15 ноября, 09:10

Updated 15 ноября, 09:10

В Омской области главу поселения отстранили за превышение полномочий и коррупцию

Прокуратура Омской области добилась отстранения главы поселения за коррупцию

15 ноября 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области главу поселения отстранили за превышение полномочий и коррупцию

Глава сельского поселения был отстранен от должности после выявления незаконной предпринимательской деятельности.

В Омской области глава одного из сельских поселений был лишен своих полномочий после вмешательства прокуратуры. Причиной этому послужила утрата доверия, связанная с незаконной предпринимательской деятельностью, которой он занимался.

В ходе проверки выяснилось, что в 2022 году чиновник вел незаконную коммерческую деятельность. В результате своих действий он и его жена получили большие суммы денег, которые зачислили на их банковские счета. Эти суммы были гораздо выше официальных доходов за последние три года.

Тарская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в местный совет с требованием о немедленном прекращении полномочий главы поселения. Однако местные власти не отреагировали и согласились на его отставку по собственному желанию, что не удовлетворило прокуроров. В ответ на это правоохранительные органы подали иск с целью пересмотра формулировок и оснований для прекращения полномочий, а также взыскания незаконно полученных средств.

Суд удовлетворил исковые требования, изменив формулировки прекращения полномочий и обязав бывшего главу поселения и его супругу вернуть более 402 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Иск#Коррупция#Проверка#Судебное разбирательство#Новости#Правоохранительные органы#Антикоррупционное законодательство#Незаконная деятельность#Местное самоуправление
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