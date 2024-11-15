Прокуратура Омской области добилась отстранения главы поселения за коррупцию

Тарская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в местный совет с требованием о немедленном прекращении полномочий главы поселения. Однако местные власти не отреагировали и согласились на его отставку по собственному желанию, что не удовлетворило прокуроров. В ответ на это правоохранительные органы подали иск с целью пересмотра формулировок и оснований для прекращения полномочий, а также взыскания незаконно полученных средств.