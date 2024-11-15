Прокуратура Омской области добилась отстранения главы поселения за коррупцию

Posted 15 ноября, 08:20
Published 15 ноября, 08:20
Modified 15 ноября, 09:10
Updated 15 ноября, 09:10
В Омской области глава одного из сельских поселений был лишен своих полномочий после вмешательства прокуратуры. Причиной этому послужила утрата доверия, связанная с незаконной предпринимательской деятельностью, которой он занимался.
В ходе проверки выяснилось, что в 2022 году чиновник вел незаконную коммерческую деятельность. В результате своих действий он и его жена получили большие суммы денег, которые зачислили на их банковские счета. Эти суммы были гораздо выше официальных доходов за последние три года.
Тарская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в местный совет с требованием о немедленном прекращении полномочий главы поселения. Однако местные власти не отреагировали и согласились на его отставку по собственному желанию, что не удовлетворило прокуроров. В ответ на это правоохранительные органы подали иск с целью пересмотра формулировок и оснований для прекращения полномочий, а также взыскания незаконно полученных средств.
Суд удовлетворил исковые требования, изменив формулировки прекращения полномочий и обязав бывшего главу поселения и его супругу вернуть более 402 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности.
Напомним, что ранее в суд Омска поступило уголовное дело против бывшего директора Горьковского ДРСУ, обвиняемого в получении крупной взятки.