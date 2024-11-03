Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича

По словам представителя пресс-службы ведомства, водитель отказал в поездке 8-летнему мальчику из-за не сработавшей пластиковой карты — оплатить проезд не получилось и ребенок был высажен на остановке «Кристалл». Пассажиры постарались заступиться за школьника, но найти общего языка с водителем у них не вышло — мужчина отвечал грубостью, а следующую остановку и вовсе пропустил, что создало серьезные неудобства для других пассажиров: женщине с ребенком-инвалидом, находящимся в салоне автобуса, пришлось добираться до своего остановочного пункта пешком.