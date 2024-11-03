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Posted 3 ноября, 06:55

Published 3 ноября, 06:55

Modified 3 ноября, 06:57

Updated 3 ноября, 06:57

иллюстрация

Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича

3 ноября 2024, 06:55
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Следователи СКР заинтересовались омичем, отказавшему школьнику в проезде

Пассажиры маршрутки постарались заступиться за ребенка, у которого не сработала транспортная карта, но водитель ответил грубостью и проигнорировал требования об остановке.

Как отметили в пресс-службе Следственного управления по Омской области, сейчас следователи проводят доследственную проверку инцидента, информация о котором поступила в ходе мониторинга средств массовой информации.

По словам представителя пресс-службы ведомства, водитель отказал в поездке 8-летнему мальчику из-за не сработавшей пластиковой карты — оплатить проезд не получилось и ребенок был высажен на остановке «Кристалл». Пассажиры постарались заступиться за школьника, но найти общего языка с водителем у них не вышло — мужчина отвечал грубостью, а следующую остановку и вовсе пропустил, что создало серьезные неудобства для других пассажиров: женщине с ребенком-инвалидом, находящимся в салоне автобуса, пришлось добираться до своего остановочного пункта пешком.

В действиях перевозчика были усмотрены признаки возможного правонарушения — ненадлежащего оказания транспортных услуг, что и послужило поводом для пристального внимания следователей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента — для вынесения процессуальной оценки действий водителя.

К сожалению, это не единственный инцидент, произошедший за последнее время в сфере омского общественного транспорта: 29 октября на улице Красный путь опрокинулся автобус №366 — водитель ПАЗа не удержал управление и автобус оказался в кювете. Один из пассажиров был госпитализирован. Кроме того, 31 октября медицинская помощь понадобилась уже пассажирке маршрута №344 — она буквально выпала из автобуса на ходу.

На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
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