«У нас три очереди»: в омском ДЖП отчитались о расселении аварийных домов

Posted 13 ноября, 06:19
Published 13 ноября, 06:19
Modified 13 ноября, 06:21
Updated 13 ноября, 06:21
На очередном заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ, которое прошло сегодня, 13 ноября, долго говорили о расселении аварийных домов. Мэрия постоянно ведет эту работу, но в силу ограниченности средств дело двигается достаточно медленно.
Из доклада главы департамента жилищной политики Ольги Парфеновой следует, что жильцы аварийных домов сейчас фактически образуют 3 очереди. Идет реализация региональной адресной программы по переселению из домов, признанных аварийными в 2012–2017 годах, идет работа с домами, которые признаны аварийными после 2017 года, а кроме того, прокуратура регулярно идет в суд, добиваясь немедленного признания аварийным какого-нибудь конкретного жилого дома. Только по второму пункту требуется более 10 млрд рублей.
«Указанная финансовая потребность несоразмерна с возможностью бюджета города Омска», — уточняется в докладе.
У депутатов, ознакомившихся с этими данными, возник резонный вопрос: какая из 3 очередей в приоритете? Парфенова на это ответила, что параллельно приходится работать со всеми тремя, к тому же средства отчасти поступают из разных источников.
«А зачем третья очередь? — спросил депутат Алексей Провозин. — Я это вижу так: босой, хромой, больной дед бежит марафон, а мы его кнутом хлещем. Побежит он от этого быстрее?»
Присутствовавшая на заседании помощник прокурора Омска Марина Рауш ответила, что прокуратура обязана идти в суд, если получает жалобу от конкретных горожан.
«Граждане говорят: не можем проживать в этой квартире, потолок обвалится на ребенка. Что нам делать?» — спросила она.
«Отправлять в очередь!» — ответил на это Провозин.
Такой ответ прокуратуру явно не убедил. Депутат озвучил еще одно предложение — чтобы перечень «судебных» домов, подлежащих расселению в приоритетном порядке, утверждался в городском Совете, а не в мэрии: в этом случае, по его мнению, в ответе перед судом будет коллегиальный орган, а не конкретный чиновник, а значит, можно будет откладывать исполнение предписания. Однако это была инициатива в формате «размышлений вслух», ее даже не поставили на голосование.
Депутаты приняли доклад Парфеновой к сведению. Теперь его предложат к изучению всему созыву. Впрочем, пленарные заседания городского Совета проходят обычно без обсуждений: депутаты просто молча голосуют «за».