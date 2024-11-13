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Posted 13 ноября, 06:19

Published 13 ноября, 06:19

Modified 13 ноября, 06:21

Updated 13 ноября, 06:21

В омском ДЖП рассказали о ходе расселения аварийных домов

«У нас три очереди»: в омском ДЖП отчитались о расселении аварийных домов

13 ноября 2024, 06:19
Фото: 1MI.

В омском ДЖП рассказали о ходе расселения аварийных домов

В общей сложности на решение проблемы нужны 10 млрд рублей.

На очередном заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ, которое прошло сегодня, 13 ноября, долго говорили о расселении аварийных домов. Мэрия постоянно ведет эту работу, но в силу ограниченности средств дело двигается достаточно медленно.

Из доклада главы департамента жилищной политики Ольги Парфеновой следует, что жильцы аварийных домов сейчас фактически образуют 3 очереди. Идет реализация региональной адресной программы по переселению из домов, признанных аварийными в 2012–2017 годах, идет работа с домами, которые признаны аварийными после 2017 года, а кроме того, прокуратура регулярно идет в суд, добиваясь немедленного признания аварийным какого-нибудь конкретного жилого дома. Только по второму пункту требуется более 10 млрд рублей.

«Указанная финансовая потребность несоразмерна с возможностью бюджета города Омска», — уточняется в докладе.

У депутатов, ознакомившихся с этими данными, возник резонный вопрос: какая из 3 очередей в приоритете? Парфенова на это ответила, что параллельно приходится работать со всеми тремя, к тому же средства отчасти поступают из разных источников.

«А зачем третья очередь? — спросил депутат Алексей Провозин. — Я это вижу так: босой, хромой, больной дед бежит марафон, а мы его кнутом хлещем. Побежит он от этого быстрее?»

Присутствовавшая на заседании помощник прокурора Омска Марина Рауш ответила, что прокуратура обязана идти в суд, если получает жалобу от конкретных горожан.

«Граждане говорят: не можем проживать в этой квартире, потолок обвалится на ребенка. Что нам делать?» — спросила она.
«Отправлять в очередь!» — ответил на это Провозин.

Такой ответ прокуратуру явно не убедил. Депутат озвучил еще одно предложение — чтобы перечень «судебных» домов, подлежащих расселению в приоритетном порядке, утверждался в городском Совете, а не в мэрии: в этом случае, по его мнению, в ответе перед судом будет коллегиальный орган, а не конкретный чиновник, а значит, можно будет откладывать исполнение предписания. Однако это была инициатива в формате «размышлений вслух», ее даже не поставили на голосование.

Депутаты приняли доклад Парфеновой к сведению. Теперь его предложат к изучению всему созыву. Впрочем, пленарные заседания городского Совета проходят обычно без обсуждений: депутаты просто молча голосуют «за».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Аварийное жилье#Новости#Ольга Парфенова#Алексей Провозин
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