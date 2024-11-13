«У нас три очереди»: в омском ДЖП отчитались о расселении аварийных домов

Такой ответ прокуратуру явно не убедил. Депутат озвучил еще одно предложение — чтобы перечень «судебных» домов, подлежащих расселению в приоритетном порядке, утверждался в городском Совете, а не в мэрии: в этом случае, по его мнению, в ответе перед судом будет коллегиальный орган, а не конкретный чиновник, а значит, можно будет откладывать исполнение предписания. Однако это была инициатива в формате «размышлений вслух», ее даже не поставили на голосование.