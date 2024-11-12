Мэрия Омска изъяла два аварийных дома и хочет построить на их месте новостройки

Posted 12 ноября, 12:34
Published 12 ноября, 12:34
Modified 12 ноября, 12:40
Updated 12 ноября, 12:40
Администрация Омска изъяла для муниципальных нужд два участка под аварийными домами, постройки располагаются по адресам ул. Новосортировочной, 23 и поселок Волжский, 5. Соответствующее постановление появилось на сайте омской мэрии.
Известно, что в будущем на этих участках планируется построить новые жилые дома. Сейчас мэрия занимается изъятием квартир у собственников, им уже отправили копии постановления.
Напомним, что в августе в доме №23 по улице Новосортировочной ввели режим повышенной готовности. Здание давно было признано аварийным, но летом этого года его состояние стало заметно ухудшаться: в одной из квартир на первом этаже в подвал обвалился пол.