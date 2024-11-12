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Posted 12 ноября, 12:34

Published 12 ноября, 12:34

Modified 12 ноября, 12:40

Updated 12 ноября, 12:40

Мэрия Омска изъяла два аварийных дома и хочет построить на их месте новостройки

Мэрия Омска изъяла два аварийных дома и хочет построить на их месте новостройки

12 ноября 2024, 12:34
Фото: 1MI.
Для муниципальных нужд будут использоваться участки под домами по ул. Новосортировочной, 23 и поселок Волжский, 5.

Администрация Омска изъяла для муниципальных нужд два участка под аварийными домами, постройки располагаются по адресам ул. Новосортировочной, 23 и поселок Волжский, 5. Соответствующее постановление появилось на сайте омской мэрии.

Известно, что в будущем на этих участках планируется построить новые жилые дома. Сейчас мэрия занимается изъятием квартир у собственников, им уже отправили копии постановления.

Напомним, что в августе в доме №23 по улице Новосортировочной ввели режим повышенной готовности. Здание давно было признано аварийным, но летом этого года его состояние стало заметно ухудшаться: в одной из квартир на первом этаже в подвал обвалился пол.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Постановление#Аварийный дом#Изъятие#Изъятие земли
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