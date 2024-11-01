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Posted 1 ноября, 12:50

Published 1 ноября, 12:50

Modified 1 ноября, 12:55

Updated 1 ноября, 12:55

Стало известно, сколько аварийных домов расселят в Омске за пять лет

Ждать минимум пять лет: сколько аварийных домов расселят в Омске за этот срок

1 ноября 2024, 12:50
Фото: 1MI.

Стало известно, сколько аварийных домов расселят в Омске за пять лет

Администрация Омска запустит новую программу, направленную на расселение 179 аварийных домов.

В Омске разработали новую программу, направленную на расселение жителей из аварийных и ветхих домов. Местные власти уже представили правительству Омской области предварительные данные, согласно которым в течение ближайших пяти лет планируется расселить 179 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Общее количество жилья, подлежащее переселению, составляет около 77 тысяч кв. м.

Как сообщила изданию РБК.Омск, директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова, программа является важным шагом к улучшению жилищных условий для горожан. Однако, по ее словам, реализация данного проекта потребует значительных усилий, так как не все типы жилья легко заменить.

В связи с этим, власти планируют приобрести дополнительно от 130 до 150 тысяч кв. м жилья, чтобы компенсировать разницу между расселяемыми и новыми квартирами. Это означает, что мэрия должна будет найти и закупить более просторные варианты жилья, чтобы обеспечить комфортные условия для переселенцев.

Для реализации программы планируется выделить не менее 10 млрд рублей. Эти средства будут направлены на покупку нового жилья, а также на поддержку жителей, которые будут вынуждены покинуть свои старые дома. Ожидается, что окончательные цифры и детали программы будут утверждены в 2025 году, что позволит начать активные действия по переселению.

Напомним, что ранее в городе начался демонтаж аварийного многоквартирного дома на улице 20-го Партсъезда. Построенное как временное жилье, здание стало разрушаться в 2022 году, что вызвало опасения за безопасность жителей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Мэрия#Бюджет#Жилье#Аварийные дома#Новости#Переселенцы#Расселение#Жилищная политика
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