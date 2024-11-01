Ждать минимум пять лет: сколько аварийных домов расселят в Омске за этот срок

Для реализации программы планируется выделить не менее 10 млрд рублей. Эти средства будут направлены на покупку нового жилья, а также на поддержку жителей, которые будут вынуждены покинуть свои старые дома. Ожидается, что окончательные цифры и детали программы будут утверждены в 2025 году, что позволит начать активные действия по переселению.