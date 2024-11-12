День матери в России: идеи подарков на трогательный праздник

Posted 12 ноября, 04:13
Published 12 ноября, 04:13
Modified 12 ноября, 04:13
Updated 12 ноября, 04:13
Впервые День матери в России отметили в 1993 году, это произошло в Якутии при первом президенте республики Михаиле Николаеве. Только через пять лет праздник закрепился и в других регионах страны, став общегосударственным. Сейчас День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября, эта дата закреплена указом президента от 30 января 1998 года.
В этом году праздник выпал на 24 ноября. Именно в этот день стоит порадовать мам и бабушек подарками и уделить им чуть больше внимания. Как не ошибиться с сюрпризом и продумать все мелочи — в материале Города55.
Вариантов подарков на День матери огромное множество, выбирать их нужно учитывая предпочтения получателя и собственные возможности. Например, ребенок может сделать для мамы поделку своими руками, а взрослый — купить букет цветов и какое-то приятное дополнение. Лимит здесь не ограничен, все зависит от вашей фантазии.
Если мама — творческая натура, стоит рассмотреть в качестве подарка картину по номерам, набор для изделий из глины или уроки шитья. Также стоит подумать над приобретением сертификата на тематический мастер-класс, они бывают разных направленностей: изделия из керамики, бисероплетение, рисование вином и другие.
Цена такого удовольствия — в среднем 1 500 рублей, можно найти варианты как дешевле, так и дороже.
Хорошим подарком может стать и предмет домашнего быта, если внимательно подойти к его выбору. Стоит аккуратно узнать у мамы, чего ей не хватает во время готовки или ухода за собой, во время уборки в квартире или отдыха. И, если такая вещь все же найдется, нужно смело идти в магазин и радовать маму в день праздника.
Еще один вариант подарка — средства для ухода за собой. Это могут быть как определенные товары, которые часто использует ваша мама, так и сертификаты в любимые магазины или салоны красоты.
День матери — отличный повод порадовать одного из главных людей в вашей жизни необычным подарком для красоты и здоровья. Стоит подумать над приобретением комплекса спа-услуг или отдельных процедур, например, массажа. Отметим, что
Важно помнить, что подарок-эмоция подойдет не всем. Но те, кто любит такие сюрпризы, точно оценят его по достоинству. Выбор здесь очень большой, поэтому в первую очередь нужно понять, какие именно эмоции вы хотите вызвать у мамы.
Для умиления подойдет, например, посещение кафе с животными. Для пробуждения азарта можно выбрать поход в картинг или на квест. Чтобы вызвать неподдельный восторг и ощутить то самое «захватывание духа» — покупайте билет на прыжок с парашютом или бронируйте путешествие на воздушном шаре.
Хобби и увлечения у всех разные, как правило, именно они помогают расслабиться после тяжелого дня и забыть о заботах. Поэтому тематический подарок будет принят на ура. Нужно узнать, чем любит заниматься ваша мама в свободное время, и преподнести подходящий сюрприз. Это может быть все что угодно — от мольберта до поваренной книги.
Подарок своими руками — идеальный вариант, если нет возможности тратить большие суммы, но при этом выразить свою любовь и уделить внимание все же хочется. Идеи для самодельных подарков можно найти в интернете, там же будут представлены все необходимые материалы. Среди возможных вариантов — картина на холсте или плотной бумаге, изделия из глины, оригами, украшения.
Напомним, что Омск уже начал готовиться и к другому празднику — Новому году. В мэрии утвердили концепцию украшения города к главному зимнему празднику. Дизайнеры, работающие над проектом, уже разработали единый визуальный стиль и определили места, где расположатся декорации и баннеров. Главная городская елка же появится на территории музея-исторического парка «Омская крепость», ее торжественно откроют за три дня до праздника — 27 декабря.