gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 04:13

Published 12 ноября, 04:13

Modified 12 ноября, 04:13

Updated 12 ноября, 04:13

Иллюстрация

День матери в России: идеи подарков на трогательный праздник

12 ноября 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
День матери — особенный праздник для каждого ребенка вне зависимости от возраста. Рассказываем, как не ошибиться с сюрпризом и продумать все мелочи.

Впервые День матери в России отметили в 1993 году, это произошло в Якутии при первом президенте республики Михаиле Николаеве. Только через пять лет праздник закрепился и в других регионах страны, став общегосударственным. Сейчас День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября, эта дата закреплена указом президента от 30 января 1998 года.

Как поздравить маму на День матери

В этом году праздник выпал на 24 ноября. Именно в этот день стоит порадовать мам и бабушек подарками и уделить им чуть больше внимания. Как не ошибиться с сюрпризом и продумать все мелочи — в материале Города55.

Варианты подарков на День матери

Вариантов подарков на День матери огромное множество, выбирать их нужно учитывая предпочтения получателя и собственные возможности. Например, ребенок может сделать для мамы поделку своими руками, а взрослый — купить букет цветов и какое-то приятное дополнение. Лимит здесь не ограничен, все зависит от вашей фантазии.

Подарки для творчества

Если мама — творческая натура, стоит рассмотреть в качестве подарка картину по номерам, набор для изделий из глины или уроки шитья. Также стоит подумать над приобретением сертификата на тематический мастер-класс, они бывают разных направленностей: изделия из керамики, бисероплетение, рисование вином и другие.

Цена такого удовольствия — в среднем 1 500 рублей, можно найти варианты как дешевле, так и дороже.

Такие варианты подарков для мам стоит рассмотретьТакие варианты подарков для мам стоит рассмотреть
Такие варианты подарков для мам стоит рассмотретьТакие варианты подарков для мам стоит рассмотреть
Такие варианты подарков для мам стоит рассмотреть. Фото: Свободное пространство Омск

Полезные подарки для домашнего быта

Хорошим подарком может стать и предмет домашнего быта, если внимательно подойти к его выбору. Стоит аккуратно узнать у мамы, чего ей не хватает во время готовки или ухода за собой, во время уборки в квартире или отдыха. И, если такая вещь все же найдется, нужно смело идти в магазин и радовать маму в день праздника.

Подарки для красоты и здоровья

Еще один вариант подарка — средства для ухода за собой. Это могут быть как определенные товары, которые часто использует ваша мама, так и сертификаты в любимые магазины или салоны красоты.

День матери — отличный повод порадовать одного из главных людей в вашей жизни необычным подарком для красоты и здоровья. Стоит подумать над приобретением комплекса спа-услуг или отдельных процедур, например, массажа. Отметим, что

Подарки-эмоции

Важно помнить, что подарок-эмоция подойдет не всем. Но те, кто любит такие сюрпризы, точно оценят его по достоинству. Выбор здесь очень большой, поэтому в первую очередь нужно понять, какие именно эмоции вы хотите вызвать у мамы.

Для умиления подойдет, например, посещение кафе с животными. Для пробуждения азарта можно выбрать поход в картинг или на квест. Чтобы вызвать неподдельный восторг и ощутить то самое «захватывание духа» — покупайте билет на прыжок с парашютом или бронируйте путешествие на воздушном шаре.

Полет на воздушном шаре подарит море эмоцийПолет на воздушном шаре подарит море эмоций
Полет на воздушном шаре подарит море эмоций. Фото: 1MI

Подарки с учетом интересов и увлечений

Хобби и увлечения у всех разные, как правило, именно они помогают расслабиться после тяжелого дня и забыть о заботах. Поэтому тематический подарок будет принят на ура. Нужно узнать, чем любит заниматься ваша мама в свободное время, и преподнести подходящий сюрприз. Это может быть все что угодно — от мольберта до поваренной книги.

Подарки своими руками

Подарок своими руками — идеальный вариант, если нет возможности тратить большие суммы, но при этом выразить свою любовь и уделить внимание все же хочется. Идеи для самодельных подарков можно найти в интернете, там же будут представлены все необходимые материалы. Среди возможных вариантов — картина на холсте или плотной бумаге, изделия из глины, оригами, украшения.

Напомним, что Омск уже начал готовиться и к другому празднику — Новому году. В мэрии утвердили концепцию украшения города к главному зимнему празднику. Дизайнеры, работающие над проектом, уже разработали единый визуальный стиль и определили места, где расположатся декорации и баннеров. Главная городская елка же появится на территории музея-исторического парка «Омская крепость», ее торжественно откроют за три дня до праздника — 27 декабря.

Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Подарок#Новости#Материнство#День матери#Подарки#Все материалы авторов#Подарки для мам и бабушек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика