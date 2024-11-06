В преддверии праздника: как украсят Омск к Новому году

Posted 6 ноября, 09:53
Published 6 ноября, 09:53
Modified 6 ноября, 10:03
Updated 6 ноября, 10:03
В Омске приняли новую концепцию, которая предполагает украшение города к наступающему Новому году. Этот проект имеет большое значение для укрепления территориального бренда Омской области и будет сочетаться с оформлением чемпионата России по фигурному катанию, запланированного на 19–22 декабря.
Команда дизайнеров, работающих над этим проектом, выработала единый визуальный стиль, объединивший различные графические элементы, включая цвета и шрифты. Важной частью этого стиля стал слоган «Верь, мечтай! Всё сбудется!».
В соответствии с утвержденным планом, было объявлено о распределении элементов новогоднего оформления по центральным частям города. Яркие баннеры с новогодней символикой должны быть установлены на главных магистралях и других важных местах.
Дополнительно в центре города также планируется разместить флаги и флагштоки, которые создадут особенно праздничную атмосферу. Местные скверы получат новые архитектурные формы и стеллы.
Напомним, что в Омске продолжается подготовка к Новому году. К 15 ноября планируется установить новогоднюю подсветку на фонтан у Театральной площади, а затем украсить фонтаны в других городских скверах и на бульваре Победы.