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Posted 6 ноября, 09:53

Published 6 ноября, 09:53

Modified 6 ноября, 10:03

Updated 6 ноября, 10:03

В Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города

В преддверии праздника: как украсят Омск к Новому году

6 ноября 2024, 09:53
Фото: 1MI.

В Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города

В Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города, которая будет сочетать в себе элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию.

В Омске приняли новую концепцию, которая предполагает украшение города к наступающему Новому году. Этот проект имеет большое значение для укрепления территориального бренда Омской области и будет сочетаться с оформлением чемпионата России по фигурному катанию, запланированного на 19–22 декабря.

Команда дизайнеров, работающих над этим проектом, выработала единый визуальный стиль, объединивший различные графические элементы, включая цвета и шрифты. Важной частью этого стиля стал слоган «Верь, мечтай! Всё сбудется!».

Фото: Администрация города Омска

В соответствии с утвержденным планом, было объявлено о распределении элементов новогоднего оформления по центральным частям города. Яркие баннеры с новогодней символикой должны быть установлены на главных магистралях и других важных местах.

Дополнительно в центре города также планируется разместить флаги и флагштоки, которые создадут особенно праздничную атмосферу. Местные скверы получат новые архитектурные формы и стеллы.

Напомним, что в Омске продолжается подготовка к Новому году. К 15 ноября планируется установить новогоднюю подсветку на фонтан у Театральной площади, а затем украсить фонтаны в других городских скверах и на бульваре Победы.

Фонтаны с иллюминацией и светодиодные деревья: как Омск украсят к Новому году
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Дизайн#Магистраль#Скверы#Графические элементы#Баннеры#Флаги
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