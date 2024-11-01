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Posted 1 ноября, 10:36

Published 1 ноября, 10:36

Modified 1 ноября, 10:38

Updated 1 ноября, 10:38

Иллюстрация

Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка

1 ноября 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В омском минздраве сообщили, сколько детей родилось в регионе за октябрь

На районы Омской области приходится лишь 5% от общего количества родившихся детей.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, что в прошлом месяце в регионе родилось 1074 ребенка. Больше на свет появляется девочек: 578 против 496 мальчиков.

Большая часть родов приходится на Омск, где на свет появилось 1019 детей. В районах области родилось лишь 55 малышей (это 5,12% от общего числа родившихся за октябрь). Среди районов лидеры по рождаемости — Тарский (12 детей), Исилькульский (12) и Большереченский (9).

В Омске же больше всего родов происходило в Областной клинической больнице (378 новорожденных), а меньше всего — в роддоме №4 (87 детей). При этом девять семей в городе стали счастливыми «обладателями» двойняшек.

Ранее Город55, напомним, выяснил, сколько в регионе родилось детей с массой более 4 кг. Вес самого крупного ребенка — мальчика — достиг почти 6 кг.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Дети#Рождаемость#Новости#Роды#Беременность
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