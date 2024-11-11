gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 03:07

Published 11 ноября, 03:07

Modified 11 ноября, 03:55

Updated 11 ноября, 03:55

В Омской области в пожаре погибла женщина

В Омской области в пожаре погибла женщина

11 ноября 2024, 03:07
Фото: 1MI.
Трагедия произошла в Саргатском районе в воскресенье вечером.

Вчера, 10 ноября, около 22 часов в Саргатском районе потушили пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир двухквартирного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 5 сотрудников МЧС и 2 пожарных машины.

В доме обнаружили тело женщины. Еще одного мужчину отвезли в больницу. Причину пожара выясняют эксперты.

Ранее Город55 рассказывал, что в селе Кутырлы шестилетний ребенок играл со спичками, в результате чего начался пожар. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также:
Не все смогли выбраться. В селе Омской области в пожаре погиб мужчинаБез пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигаретыОмские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии
#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Ликвидация#Госпитализация#Саргатский район#Жертвы#МЧС России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика