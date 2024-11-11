В Омской области в пожаре погибла женщина

Posted 11 ноября, 03:07
Published 11 ноября, 03:07
Modified 11 ноября, 03:55
Updated 11 ноября, 03:55
Вчера, 10 ноября, около 22 часов в Саргатском районе потушили пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Возгорание произошло в одной из квартир двухквартирного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 5 сотрудников МЧС и 2 пожарных машины.
В доме обнаружили тело женщины. Еще одного мужчину отвезли в больницу. Причину пожара выясняют эксперты.
Ранее Город55 рассказывал, что в селе Кутырлы шестилетний ребенок играл со спичками, в результате чего начался пожар. К счастью, никто не пострадал.