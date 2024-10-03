Не все смогли выбраться. В селе Омской области в пожаре погиб мужчина

Пожар начался в вечернее время, когда большинство жителей уже находились дома. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям здания, создавая угрозу для всех, кто находился внутри. Сотрудникам МЧС, удалось избежать еще больших жертв. Один из жильцов был спасен и доставлен в безопасное место, однако, к сожалению, для собственника квартиры, где начался пожар, помощь пришла слишком поздно. Его тело было обнаружено без признаков жизни в ходе тушения. По словам дознавателей МЧС России, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.