Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии

Posted 4 ноября, 12:52
Published 4 ноября, 12:52
Modified 4 ноября, 12:56
Updated 4 ноября, 12:56
Сегодня на предприятии, расположенном по улице 22 Партсъезда, 28, в Нефтяниках, загорелись жировые отложения в вытяжке в цеху. На место отправились сотрудники МЧС.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров, возгорание удалось полностью ликвидировать в 16:46. В тушении участвовали семь единиц спецтехники. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, никто из них не пострадал.
Напомним, что недавно в Шербакуле Омской области сгорело 5 тонн зерна из-за пожара в металлической зерносушилке.