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Posted 4 ноября, 12:52

Published 4 ноября, 12:52

Modified 4 ноября, 12:56

Updated 4 ноября, 12:56

Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии

Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии

4 ноября 2024, 12:52
Фото: 1MI.
Возгорание произошло на улице 22 Партсъезда, 28.

Сегодня на предприятии, расположенном по улице 22 Партсъезда, 28, в Нефтяниках, загорелись жировые отложения в вытяжке в цеху. На место отправились сотрудники МЧС.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, возгорание удалось полностью ликвидировать в 16:46. В тушении участвовали семь единиц спецтехники. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, что недавно в Шербакуле Омской области сгорело 5 тонн зерна из-за пожара в металлической зерносушилке.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Пожарные#Новости#Возгорание#Ликвидация пожара#МЧС России
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