Под Омском шестилетний мальчик сжег дом, бросая спички в шкаф

Posted 10 ноября, 05:42
Published 10 ноября, 05:42
Modified 10 ноября, 05:44
Updated 10 ноября, 05:44
В МЧС рассказали о пожаре в селе Кутырлы в Омской области. Там загорелся двухквартирный дом. Спасателям пришлось тушить 128 квадратов.
По предварительной информации, пожар устроил шестилетний мальчик. Ребенок нашел в доме спички, зажег их и начал бросать в шкаф. Из-за этого загорелась мебель. Отец попытался потушить огонь, но не смог. Тогда глава семьи и трое детей выбежали на улицу, чтобы спастись. К счастью, никто не пострадал.
«В 2020 году многодетной семье бесплатно установили пожарный извещатель. Но на момент возгорания прибор был без батарейки — ее вытащили жильцы», — добавили в МЧС.