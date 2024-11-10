Под Омском шестилетний мальчик сжег дом, бросая спички в шкаф

По предварительной информации, пожар устроил шестилетний мальчик. Ребенок нашел в доме спички, зажег их и начал бросать в шкаф. Из-за этого загорелась мебель. Отец попытался потушить огонь, но не смог. Тогда глава семьи и трое детей выбежали на улицу, чтобы спастись. К счастью, никто не пострадал.