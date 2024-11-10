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Posted 10 ноября, 05:42

Published 10 ноября, 05:42

Modified 10 ноября, 05:44

Updated 10 ноября, 05:44

Под Омском шестилетний мальчик сжег дом, бросая спички в шкаф

Под Омском шестилетний мальчик сжег дом, бросая спички в шкаф

10 ноября 2024, 05:42
Фото: МЧС по Омской области.
К счастью, никто не пострадал.

В МЧС рассказали о пожаре в селе Кутырлы в Омской области. Там загорелся двухквартирный дом. Спасателям пришлось тушить 128 квадратов.

По предварительной информации, пожар устроил шестилетний мальчик. Ребенок нашел в доме спички, зажег их и начал бросать в шкаф. Из-за этого загорелась мебель. Отец попытался потушить огонь, но не смог. Тогда глава семьи и трое детей выбежали на улицу, чтобы спастись. К счастью, никто не пострадал.

«В 2020 году многодетной семье бесплатно установили пожарный извещатель. Но на момент возгорания прибор был без батарейки — ее вытащили жильцы», — добавили в МЧС.
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#МЧС#Пожарная безопасность#Дом#Мальчик
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