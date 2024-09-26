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Posted 26 сентября, 07:01

Published 26 сентября, 07:01

Modified 26 сентября, 07:08

Updated 26 сентября, 07:08

В жутком ночном пожаре на Новгородской погибли два омича

Без пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигареты

26 сентября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

В жутком ночном пожаре на Новгородской погибли два омича

В Омске из-за неосторожного обращения с сигаретой вспыхнул пожар в жилом доме, унесший жизни двух человек.

В Омске произошла трагедия: из-за непотушенного окурка в жилом доме на Новгородской, в микрорайоне Чередовой, погибли двое человек. Пожар, охвативший площадь в 120 квадратных метров, был оперативно ликвидирован благодаря слаженной работе 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Однако, несмотря на быструю реакцию спасателей, избежать жертв не удалось.

По предварительным данным, предоставленным дознавателями МЧС России, причиной возгорания стала неосторожность при курении. К сожалению, в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы своевременно предупредить жильцов о возникшей опасности и, возможно, спасти жизни. Пожары, вызванные неосторожностью при курении, остаются одной из наиболее частых причин возгораний в жилых домах.

Фото: МЧС Омской области

Напомним, что в селе Цветнополье случился пожар, который унес жизни бабушки и 5-летней внучки. Причиной возгорания оказалось короткое замыкание.

Спасатели назвали причину пожара, унесшего жизни бабушки и внучки в Омской области
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Безопасность#Курение#Трагедия#Жертвы#МЧС России#Неосторожность
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