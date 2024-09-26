Без пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигареты

В Омске произошла трагедия: из-за непотушенного окурка в жилом доме на Новгородской, в микрорайоне Чередовой, погибли двое человек. Пожар, охвативший площадь в 120 квадратных метров, был оперативно ликвидирован благодаря слаженной работе 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Однако, несмотря на быструю реакцию спасателей, избежать жертв не удалось.



По предварительным данным, предоставленным дознавателями МЧС России, причиной возгорания стала неосторожность при курении. К сожалению, в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы своевременно предупредить жильцов о возникшей опасности и, возможно, спасти жизни. Пожары, вызванные неосторожностью при курении, остаются одной из наиболее частых причин возгораний в жилых домах.