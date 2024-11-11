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Posted 11 ноября, 06:19

Published 11 ноября, 06:19

Modified 11 ноября, 06:21

Updated 11 ноября, 06:21

Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области

Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области

11 ноября 2024, 06:19
Фото: МЧС России по Омской области.
В региональном МЧС также озвучили предварительную причину возгорания в одной из квартир частного дома в Саргатском.

В поселке Саргатское накануне вечером произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Загорелась, напомним, одна из квартир двухквартирного дома. Огнем было охвачено 50 «квадратов».

Сейчас стала известна причина, по которой в Саргатском произошел смертельный пожар. По предварительной информации дознавателей регионального МЧС, которые занимались проверкой, к происшествию привело неосторожное курение. В ведомстве также поделились кадрами с места происшествия.

Видео: МЧС России по Омской области.

Всего же с января 2024 года из-за курения «сгорели» уже 38 человек. Возгораний без погибших было еще больше — 116 инцидентов.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Саргатский район#Погибшие
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