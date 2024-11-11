Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области

Posted 11 ноября, 06:19
Published 11 ноября, 06:19
Modified 11 ноября, 06:21
Updated 11 ноября, 06:21
В поселке Саргатское накануне вечером произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Загорелась, напомним, одна из квартир двухквартирного дома. Огнем было охвачено 50 «квадратов».
Сейчас стала известна причина, по которой в Саргатском произошел смертельный пожар. По предварительной информации дознавателей регионального МЧС, которые занимались проверкой, к происшествию привело неосторожное курение. В ведомстве также поделились кадрами с места происшествия.
Всего же с января 2024 года из-за курения «сгорели» уже 38 человек. Возгораний без погибших было еще больше — 116 инцидентов.