Погиб человек: в Омске ночью произошел серьезный пожар

Posted 9 ноября, 03:50
Published 9 ноября, 03:50
Modified 9 ноября, 03:50
Updated 9 ноября, 03:50
Ночью с пятницы на субботу в Омске не обошлось без трагических происшествий. В МЧС сообщают, что на улице Ремесленная произошел пожар: к моменту прибытия спасателей горели два жилых дома и хозяйственные постройки.
«В ходе разведки газодымозащитники обнаружили в доме погибшего человека, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Общая площадь, охваченная огнём, составила 195 квадратов».
В тушении пожара участвовали 28 спасателей и 7 единиц техники. Теперь дознаватели МЧС выясняют, из-за чего загорелись дома.