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Posted 9 ноября, 03:50

Published 9 ноября, 03:50

Modified 9 ноября, 03:50

Updated 9 ноября, 03:50

В Омске на Ремесленной произошел серьезный пожар

Погиб человек: в Омске ночью произошел серьезный пожар

9 ноября 2024, 03:50
Фото: МЧС России.

В Омске на Ремесленной произошел серьезный пожар

Горели два жилых дома и хозяйственные постройки.

Ночью с пятницы на субботу в Омске не обошлось без трагических происшествий. В МЧС сообщают, что на улице Ремесленная произошел пожар: к моменту прибытия спасателей горели два жилых дома и хозяйственные постройки.

«В ходе разведки газодымозащитники обнаружили в доме погибшего человека, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Общая площадь, охваченная огнём, составила 195 квадратов».

В тушении пожара участвовали 28 спасателей и 7 единиц техники. Теперь дознаватели МЧС выясняют, из-за чего загорелись дома.

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#Николай Эйхвальд#Омск#МЧС#Новости
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