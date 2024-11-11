На омские дороги после нестабильной погоды высыпали 1000 тонн реагентов

Posted 11 ноября, 04:37
Published 11 ноября, 04:37
Modified 11 ноября, 04:42
Updated 11 ноября, 04:42
В ночь на понедельник в Омске резко поменялась погода: на смену снегу с дождем и +1 градусу пришло похолодание до -8. Из-за этого на дорогах образовался гололед, последствия которого постарались минимизировать городские службы.
По словам мэра Сергея Шелеста, на дороги за прошлые сутки высыпали больше 1000 тонн противогололедных материалов. Устранять последствия гололеда продолжат и в понедельник, 11 ноября.
«Планируем вывести более 100 единиц спецтехники, а также 145 рабочих, которые будут очищать пешеходные переходы, остановки и тротуары вручную», — добавил мэр.
Отметим, что сегодня утром омичи снова встали в 8-балльные пробки, движение было затруднено в центре, на Левом береге и в Нефтяниках. Усугубляли ситуацию на дорогах неработающие светофоры.