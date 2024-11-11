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Posted 11 ноября, 04:37

Published 11 ноября, 04:37

Modified 11 ноября, 04:42

Updated 11 ноября, 04:42

На омские дороги после нестабильной погоды высыпали 1000 тонн реагентов

На омские дороги после нестабильной погоды высыпали 1000 тонн реагентов

11 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI.
После ночного резкого похолодания дороги сковало льдом. В мэрии рассказали о ведущейся борьбе с гололедом.

В ночь на понедельник в Омске резко поменялась погода: на смену снегу с дождем и +1 градусу пришло похолодание до -8. Из-за этого на дорогах образовался гололед, последствия которого постарались минимизировать городские службы.

По словам мэра Сергея Шелеста, на дороги за прошлые сутки высыпали больше 1000 тонн противогололедных материалов. Устранять последствия гололеда продолжат и в понедельник, 11 ноября.

«Планируем вывести более 100 единиц спецтехники, а также 145 рабочих, которые будут очищать пешеходные переходы, остановки и тротуары вручную», — добавил мэр.
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Отметим, что сегодня утром омичи снова встали в 8-балльные пробки, движение было затруднено в центре, на Левом береге и в Нефтяниках. Усугубляли ситуацию на дорогах неработающие светофоры.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Гололед#Новости#Сергей Шелест#УДХБ
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