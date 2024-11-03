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Ноябрь
«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин
3 ноября, 09:44
Май
Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова
Причиной смерти женщины стала продолжительная болезнь, у Татьяны Черновой осталось десять детей.
31 мая, 12:45
В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери
28 мая, 08:34
Февраль
Омский митрополит Дионисий совершил крестный ход вокруг загоревшегося монастыря
22 февраля, 03:35
В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке
Возгорание произошло вчера около 23:00, а потушить пламя удалось только к 6 утра.
20 февраля, 09:26

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