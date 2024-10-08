Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров

Posted 8 октября, 13:28
Published 8 октября, 13:28
Modified 8 октября, 13:32
Updated 8 октября, 13:32
В прошедшее воскресенье в сети начало распространяться видео из омского автобуса, на котором мужчина курит электронную сигарету прямо в салоне. На просьбы других пассажиров прекратить, он отвечал матом и даже пытался устроить драку. Ситуация привлекла внимание следственного комитета.
Сегодня полицейские задержали 25-летнего омича у него дома на улице Жуковского. Во время допроса он признал вину и раскаялся. Известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за курение на территории школы.
Сейчас региональный следком проводит проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).