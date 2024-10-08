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Posted 8 октября, 13:28

Published 8 октября, 13:28

Modified 8 октября, 13:32

Updated 8 октября, 13:32

Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров

Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров

8 октября 2024, 13:28
Фото: 1MI
Мужчина раскаялся и признал вину, сейчас проверку по факту инцидента проводит следственный комитет.

В прошедшее воскресенье в сети начало распространяться видео из омского автобуса, на котором мужчина курит электронную сигарету прямо в салоне. На просьбы других пассажиров прекратить, он отвечал матом и даже пытался устроить драку. Ситуация привлекла внимание следственного комитета.

Сегодня полицейские задержали 25-летнего омича у него дома на улице Жуковского. Во время допроса он признал вину и раскаялся. Известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за курение на территории школы.

Сейчас региональный следком проводит проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Видео: УМВД России по Омской области.
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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Курение#Новости#Хулиганство#Хулиганы#Опасность курения#Электронные сигареты
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