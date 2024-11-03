В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу

Posted 3 ноября, 05:32
Published 3 ноября, 05:32
Modified 3 ноября, 06:25
Updated 3 ноября, 06:25
Как отмечают сотрудники уголовного розыска, последнее известное местоположение мужчины — его дом на 2-й Солнечной улице: 17 августа пенсионер направлялся на дачный участок, расположенный в Кормиловском районе, но потом бесследно исчез.
Однако, в ориентировке, распространяемой в социальных сетях ведомства, указаны особые приметы мужчины: по последним данным, исчезнувший пенсионер был одет в камуфляжную куртку, темную клетчатую рубашку, темно-серые брюки и серые кроссовки, а его головным убором служила красная кепка.
Кроме того, представители ведомства напомнили и контактные номера, по которым можно передать имеющуюся информацию о пропавшем человеке: 71-03-04, 8-951-419-13-38 или 112.
Напомним, ранее в Омской области были развернуты поиски молодого человека, пропавшего в Новоомском поселке: последний раз юношу видели на проходной общежития его учебного заведения. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, причиной исчезновения могло стать нежелание продолжать обучение — парень связывался со своими родственниками.