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Posted 3 ноября, 05:32

Published 3 ноября, 05:32

Modified 3 ноября, 06:25

Updated 3 ноября, 06:25

иллюстрация

В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу

3 ноября 2024, 05:32
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В Омске начались поиски пенсионера, пропавшего в августе

Представители УМВД пытаются установить местонахождение 82-летнего мужчины, пропавшего в середине августа.

Как отмечают сотрудники уголовного розыска, последнее известное местоположение мужчины — его дом на 2-й Солнечной улице: 17 августа пенсионер направлялся на дачный участок, расположенный в Кормиловском районе, но потом бесследно исчез.

Однако, в ориентировке, распространяемой в социальных сетях ведомства, указаны особые приметы мужчины: по последним данным, исчезнувший пенсионер был одет в камуфляжную куртку, темную клетчатую рубашку, темно-серые брюки и серые кроссовки, а его головным убором служила красная кепка.

Кроме того, представители ведомства напомнили и контактные номера, по которым можно передать имеющуюся информацию о пропавшем человеке: 71-03-04, 8-951-419-13-38 или 112.

Напомним, ранее в Омской области были развернуты поиски молодого человека, пропавшего в Новоомском поселке: последний раз юношу видели на проходной общежития его учебного заведения. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, причиной исчезновения могло стать нежелание продолжать обучение — парень связывался со своими родственниками.

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