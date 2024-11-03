В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу

Однако, в ориентировке, распространяемой в социальных сетях ведомства, указаны особые приметы мужчины: по последним данным, исчезнувший пенсионер был одет в камуфляжную куртку, темную клетчатую рубашку, темно-серые брюки и серые кроссовки, а его головным убором служила красная кепка.