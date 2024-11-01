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Posted 1 ноября, 11:41

Published 1 ноября, 11:41

Modified 1 ноября, 13:14

Updated 1 ноября, 13:14

В Омске предварительно одобрили строительство еще 3 высоток на Завертяева

Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе

1 ноября 2024, 11:41
Фото: 1MI.

В Омске предварительно одобрили строительство еще 3 высоток на Завертяева

Теперь проект будет рассматриваться в областном градостроительном совете.

В омской мэрии сегодня, 1 ноября, прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. Первым в повестке было обсуждение проекта строительства многоквартирных домов на улицах Завертяева и Успешная.

Речь идет о второй очереди застройки — домах № 3, 4 и 5. Это будут 19-этажки, при которых должны появиться 2 детских сада (на 170 и 290 мест) и школа на 900 мест.

«Сейчас на этой территории расположены остатки СНТ, — уточнил докладчик, архитектор Михаил Тонких, — территория достаточно заболоченная. Будет проведена новая ливневая канализация, уровень поверхности повысится на полтора-два метра».

У членов совета возникло несколько вопросов к проекту: достаточно ли большое расстояние будет отделять жилые дома от железной дороги? Что с парковками, не помешают ли они будущей автомагистрали? Почему бы не создать подземную автостоянку? Тонких ответил, что от фасада до рельсов будет 90-100 метров (все в рамках, допустимых законодательством), подземные парковки создавать сложно из-за высокого уровня грунтовых вод, но потребности местных автомобилистов в любом случае будут удовлетворены полностью за счет многоэтажного наземного паркинга.

«Работа достаточно добротная, я бы поддержал проект и рекомендовал подать его на областной совет», — подытожил главный архитектор Омска и директор депарха Роман Воробьев.

Члены совета это предложение одобрили. Напомним: в октябре депарх выдал разрешение на строительство двух 17-этажек на Завертяева и Успешной. Этот проект реализует ООО «Специализированный застройщик» «КНЗ-1».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Роман Воробьев#Градсовет
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