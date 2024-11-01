Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе

У членов совета возникло несколько вопросов к проекту: достаточно ли большое расстояние будет отделять жилые дома от железной дороги? Что с парковками, не помешают ли они будущей автомагистрали? Почему бы не создать подземную автостоянку? Тонких ответил, что от фасада до рельсов будет 90-100 метров (все в рамках, допустимых законодательством), подземные парковки создавать сложно из-за высокого уровня грунтовых вод, но потребности местных автомобилистов в любом случае будут удовлетворены полностью за счет многоэтажного наземного паркинга.