Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе

Posted 1 ноября, 11:41
Published 1 ноября, 11:41
Modified 1 ноября, 13:14
Updated 1 ноября, 13:14
В омской мэрии сегодня, 1 ноября, прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. Первым в повестке было обсуждение проекта строительства многоквартирных домов на улицах Завертяева и Успешная.
Речь идет о второй очереди застройки — домах № 3, 4 и 5. Это будут 19-этажки, при которых должны появиться 2 детских сада (на 170 и 290 мест) и школа на 900 мест.
«Сейчас на этой территории расположены остатки СНТ, — уточнил докладчик, архитектор Михаил Тонких, — территория достаточно заболоченная. Будет проведена новая ливневая канализация, уровень поверхности повысится на полтора-два метра».
У членов совета возникло несколько вопросов к проекту: достаточно ли большое расстояние будет отделять жилые дома от железной дороги? Что с парковками, не помешают ли они будущей автомагистрали? Почему бы не создать подземную автостоянку? Тонких ответил, что от фасада до рельсов будет 90-100 метров (все в рамках, допустимых законодательством), подземные парковки создавать сложно из-за высокого уровня грунтовых вод, но потребности местных автомобилистов в любом случае будут удовлетворены полностью за счет многоэтажного наземного паркинга.
«Работа достаточно добротная, я бы поддержал проект и рекомендовал подать его на областной совет», — подытожил главный архитектор Омска и директор депарха Роман Воробьев.
Члены совета это предложение одобрили. Напомним: в октябре депарх выдал разрешение на строительство двух 17-этажек на Завертяева и Успешной. Этот проект реализует ООО «Специализированный застройщик» «КНЗ-1».