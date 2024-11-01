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Роман Воробьев

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2024
Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе
1 ноября, 11:41
Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор
26 июля, 10:41
Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости
4 января, 12:05
2023
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
4 ноября 2023, 04:18
Критика не подействовала. Тюменцы все-таки построят высотки в Омске на Масленникова
6 сентября 2023, 08:19
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
27 августа 2023, 10:38
В Омске появится архитектурно-экспертный совет при мэре города
21 августа 2023, 11:57
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
11 августа 2023, 08:49
Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
4 мая 2023, 08:01

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