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Posted 21 октября, 06:59

Published 21 октября, 06:59

Modified 21 октября, 07:01

Updated 21 октября, 07:01

Две новые 17-этажки появятся на улице Успешной в Омске

По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной

21 октября 2024, 06:59
Фото: 1MI

Две новые 17-этажки появятся на улице Успешной в Омске

В городе стартует строительство двух 17-этажных жилых домов на улице Успешная. В них будет по 269 квартир различной планировки. Проект предусматривает не только новые жилые площади, но и развитие социальной инфраструктуры: застройщик обязуется построить детский сад на 310 мест.

В Омске, на улице Успешная, в скором времени появятся две новые многоэтажки. Департамент архитектуры города выдал разрешение на строительство двух 17-этажных жилых зданий в Центральном округе. Каждое из этих зданий будет иметь площадь 18 455,7 квадратных метров и включать в себя 269 квартир. Среди них будут 173 однокомнатные, 80 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир, что позволит удовлетворить различные потребности будущих жильцов.

Проект реализует компания ООО «Специализированный застройщик» «КНЗ-1». Отметим, что в сентябре текущего года застройщик Алексей Царук и городская администрация подписали соглашение, согласно которому компания обязуется внести вклад в развитие социальной инфраструктуры Омска. В рамках этого соглашения на улице Успешная будет построен детский сад на 310 мест.

Напомним, что ранее завершилась экспертиза проекта строительства школы на улице Завертяева. Стоимость проекта равна 1,3 млрд рублей.

В Омске одобрили проект строительства школы на Завертяева за 1,3 млрд рублей
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#Екатерина Тараленко#Омск#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Строительство дома#Соглашение#Новый детский сад
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