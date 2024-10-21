По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной

Posted 21 октября, 06:59
Published 21 октября, 06:59
Modified 21 октября, 07:01
Updated 21 октября, 07:01
В Омске, на улице Успешная, в скором времени появятся две новые многоэтажки. Департамент архитектуры города выдал разрешение на строительство двух 17-этажных жилых зданий в Центральном округе. Каждое из этих зданий будет иметь площадь 18 455,7 квадратных метров и включать в себя 269 квартир. Среди них будут 173 однокомнатные, 80 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир, что позволит удовлетворить различные потребности будущих жильцов.
Проект реализует компания ООО «Специализированный застройщик» «КНЗ-1». Отметим, что в сентябре текущего года застройщик Алексей Царук и городская администрация подписали соглашение, согласно которому компания обязуется внести вклад в развитие социальной инфраструктуры Омска. В рамках этого соглашения на улице Успешная будет построен детский сад на 310 мест.
Напомним, что ранее завершилась экспертиза проекта строительства школы на улице Завертяева. Стоимость проекта равна 1,3 млрд рублей.