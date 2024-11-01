Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ

Кроме того, спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая уже на протяжении четырех лет реализуется на Омском НПЗ. Хоккеисты были впечатлены тренажерным залом, доступным для сотрудников завода, где они могут заниматься физической активностью совершенно бесплатно. Эта инициатива является частью более широкой системы охраны здоровья, разработанной специалистами в области медицины, психологии и здорового питания. В результате, около трети работников завода имеют паспорта здоровья и активно участвуют в мероприятиях программы.