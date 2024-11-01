Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ

Posted 1 ноября, 09:10
Published 1 ноября, 09:10
Modified 1 ноября, 09:10
Updated 1 ноября, 09:10
Недавно обновленный состав хоккейного клуба «Авангард» совершил свою первую экскурсию на Омский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших предприятий в России в своей отрасли.
В ходе экскурсии хоккеистам продемонстрировали ряд современных объектов, включая комплекс глубокой переработки нефти. Запуск этого флагманского проекта позволил Омскому НПЗ достичь рекордных показателей в переработке сырья, практически доведя этот процесс до 100%.
Кроме того, спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая уже на протяжении четырех лет реализуется на Омском НПЗ. Хоккеисты были впечатлены тренажерным залом, доступным для сотрудников завода, где они могут заниматься физической активностью совершенно бесплатно. Эта инициатива является частью более широкой системы охраны здоровья, разработанной специалистами в области медицины, психологии и здорового питания. В результате, около трети работников завода имеют паспорта здоровья и активно участвуют в мероприятиях программы.
Делегация «Авангарда» также посетила объединённую операторную, откуда осуществляется дистанционное управление множеством технологических процессов на заводе. Установленная автоматическая система управления обеспечивает непрерывный контроль и позволяет проводить техническое обслуживание без остановки работы оборудования. В этой операторной хоккеисты смогли пообщаться с сотрудниками завода, среди которых оказалось немало преданных болельщиков команды. Работники завода задавали игрокам вопросы и даже смогли получить автографы.
«Омский НПЗ — наш давний партнер. То, на каком высоком технологичном уровне здесь все организовано, действительно впечатляет. Большое внимание предприятие уделяет экологическим характеристикам производства. В объединенной операторной мы увидели, как в режиме реального времени отслеживаются все ключевые показатели», — прокомментировал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский также отметил важность хоккея для региона. Он подчеркнул, что среди жителей Омской области хоккей является одним из самых популярных видов спорта. Благодаря компании «Газпром нефть» в Омске была построена одна из самых современных хоккейных арен России. Предприятие активно поддерживает развитие массового хоккея в регионе и уже второй год участвует в совместном проекте с федерацией хоккея и министерством спорта Омской области.