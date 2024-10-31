В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей

Posted 31 октября, 11:55
Published 31 октября, 11:55
Modified 31 октября, 11:58
Updated 31 октября, 11:58
В ноябре на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина, Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная появятся два новых комплекта камер автофиксации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
Известно, что стоимость техники составила 34 млн рублей, оборудование установят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Главная цель — уменьшить количество аварий на проблемных участках.
Ранее Город55 рассказывал, что омичам запретили оставлять машины возле домов, расположенных на некоторых участках пяти улиц: Успенского, Маршала Жукова, Потанина, Будеркина и Красный Путь.