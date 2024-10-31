В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей

В ноябре на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина, Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная появятся два новых комплекта камер автофиксации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.