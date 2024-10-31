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Posted 31 октября, 11:55

Published 31 октября, 11:55

Modified 31 октября, 11:58

Updated 31 октября, 11:58

В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей

В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей

31 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Два комплекта камер появятся в Октябрьском округе Омска.

В ноябре на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина, Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная появятся два новых комплекта камер автофиксации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Известно, что стоимость техники составила 34 млн рублей, оборудование установят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Главная цель — уменьшить количество аварий на проблемных участках.

Ранее Город55 рассказывал, что омичам запретили оставлять машины возле домов, расположенных на некоторых участках пяти улиц: Успенского, Маршала Жукова, Потанина, Будеркина и Красный Путь.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дорожные камеры#Новости#Камеры видеонаблюдения#Камера видеофиксации#Камера#Камеры
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