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Камеры видеонаблюдения

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2024
Прошел год. В Омске отдали под суд водителя, который скрылся с места смертельного ДТП
19 ноября, 05:03
В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей
Два комплекта камер появятся в Октябрьском округе Омска.
31 октября, 11:55
«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста
20 октября, 13:45
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города
16 апреля, 06:25
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
2023
Без личных границ. Ученики омской школы пожаловались на видеонаблюдение в туалете
17 ноября 2023, 12:07
Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия
Нововведение сэкономит городской бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.
2 ноября 2023, 10:12
Посетитель остался на своем месте. Появилось видео, как в Омске авто заехало в кафе
На дороге столкнулись «девятка» и Chevrolet, после чего отечественный автомобиль врезался капотом в кофейню.
19 октября 2023, 06:39
Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома
Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
11 октября 2023, 04:46
Разгромная победа «Авангарда», запущенный аэродром и камеры в переходах. Омск за день
16 сентября 2023, 14:46
За вами следят. В подземных переходах Омска за 8 млн рублей установят камеры
16 сентября 2023, 04:34
В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев
В ближайшее время полиция предоставит более подробную информацию о происшествии.
12 сентября 2023, 10:59
На страже безопасности. МТС установила новые камеры видеонаблюдения в Омске
24 марта 2023, 06:53
2022
На дорогах Кировского округа Омска установят камеры видеонаблюдения
Камеры появятся на улице Шаронова, Крупской и Лукашевича.
29 октября 2022, 05:47

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