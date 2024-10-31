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Камера видеофиксации

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2024
В ноябре на омских дорогах появятся новые камеры фиксации за 34 млн рублей
Два комплекта камер появятся в Октябрьском округе Омска.
31 октября, 11:55
2023
Без личных границ. Ученики омской школы пожаловались на видеонаблюдение в туалете
17 ноября 2023, 12:07
Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия
Нововведение сэкономит городской бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.
2 ноября 2023, 10:12
Вниманию автомобилистов. Где в Омске установят новые камеры видеофиксации
На реализацию проекта выделено 56,2 млн рублей.
1 февраля 2023, 06:21

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