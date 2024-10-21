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Posted 21 октября, 12:10

Published 21 октября, 12:10

Modified 21 октября, 12:13

Updated 21 октября, 12:13

Омичам рассказали о новой схеме движения транспорта в центре города

Будьте осторожны. В центре Омска изменили схему движения транспорта

21 октября 2024, 12:10
Фото: 1MI

Омичам рассказали о новой схеме движения транспорта в центре города

Об изменениях схемы движения в районе Ленинградской площади рассказал мэр города Сергей Шелест.

Специалисты городского департамента транспорта продолжают анализировать движение на проблемных участках омских магистралей. Чтобы увеличить пропускную способность, было решено направить машины с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую.

«В ближайшее время специалисты „Транссигнала“ демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник также обратился к омичам и попросил соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге, чтобы избежать ДТП.

Фото: Администрация Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дорожные знаки#Администрация#Новости#Дорожное движение#Администрация Омска
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