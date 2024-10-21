Будьте осторожны. В центре Омска изменили схему движения транспорта

Posted 21 октября, 12:10
Published 21 октября, 12:10
Modified 21 октября, 12:13
Updated 21 октября, 12:13
Специалисты городского департамента транспорта продолжают анализировать движение на проблемных участках омских магистралей. Чтобы увеличить пропускную способность, было решено направить машины с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую.
«В ближайшее время специалисты „Транссигнала“ демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник также обратился к омичам и попросил соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге, чтобы избежать ДТП.