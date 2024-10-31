Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»

При этом дым сильно перепугал омичей. Отметим, что там открывается новый ресторан «Бакладжани» и другие точки общественного питания, в том числе кофейни и стрит-фуды. Возможно, повара этих заведений просто тестировали новую технику, отчего она не справилась с нагрузкой. Ресторан, кстати, откроется в середине ноября.