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Posted 31 октября, 03:44

Published 31 октября, 03:44

Modified 31 октября, 04:12

Updated 31 октября, 04:12

В центре Омска задымилось здание бывшего «Летура»

Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»

31 октября 2024, 03:44
Фото: Яндекс.Карты.

В центре Омска задымилось здание бывшего «Летура»

Зданием много лет никто не занимался, однако сейчас в нем хотят открыть заведения общепита.

Сегодня утром, 31 октября, над крышей здания бывшего «Летура» в центре города омичи заметили дым. Однако никаких пожарных машин рядом замечено не было.

При этом дым сильно перепугал омичей. Отметим, что там открывается новый ресторан «Бакладжани» и другие точки общественного питания, в том числе кофейни и стрит-фуды. Возможно, повара этих заведений просто тестировали новую технику, отчего она не справилась с нагрузкой. Ресторан, кстати, откроется в середине ноября.

Напомним, что здание омского «Летура» пустовало много лет, но уже к Новому году планируется открыть обновленный проект.

Стало известно, когда в центре Омска откроется обновленный «Летур»
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#Кристина Антоносян#Омск#Ресторан#Техника#Новости#Дым#Питание#Открытие#Летур
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