Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»

Posted 31 октября, 03:44
Published 31 октября, 03:44
Modified 31 октября, 04:12
Updated 31 октября, 04:12
Сегодня утром, 31 октября, над крышей здания бывшего «Летура» в центре города омичи заметили дым. Однако никаких пожарных машин рядом замечено не было.
При этом дым сильно перепугал омичей. Отметим, что там открывается новый ресторан «Бакладжани» и другие точки общественного питания, в том числе кофейни и стрит-фуды. Возможно, повара этих заведений просто тестировали новую технику, отчего она не справилась с нагрузкой. Ресторан, кстати, откроется в середине ноября.
Напомним, что здание омского «Летура» пустовало много лет, но уже к Новому году планируется открыть обновленный проект.