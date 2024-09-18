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Posted 18 сентября, 14:42

Published 18 сентября, 14:42

Modified 18 сентября, 14:57

Updated 18 сентября, 14:57

ТК «Летур»

Стало известно, когда в центре Омска откроется обновленный «Летур»

18 сентября 2024, 14:42
Фото: Яндекс Карты
ТК «Летур»
Совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов раскрыл новые сроки окончания ремонта ТК «Летур», теперь работы на объекте планируют завершить к Новому году.

В ТК «Летур» в центре Омска продолжает идти ремонт. Можно понять, что открытия в сентябре, о котором говорилось изначально, не будет. Новые даты завершения работ назвал совладелец управляющей компании «Центроград», который выкупил большую часть торгового комплекса Илья Иванов.

— Будем стараться завершить ремонт торгового комплекса к Новому году. На внутренние работы может потребоваться больше времени. Финальные работы на фасаде постараемся закончить к концу декабря, — рассказал предприниматель изданию «Омск-информ».

Напомним, что два месяца назад Илья Иванов рассказал, что здание не будет единым торговым комплексом, поэтому и одновременного открытия всех его частей ждать не стоит.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Торговый комплекс#ТК "Летур"#Торговые точки#Летур
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