Стало известно, когда в центре Омска откроется обновленный «Летур»

Posted 18 сентября, 14:42
Published 18 сентября, 14:42
Modified 18 сентября, 14:57
Updated 18 сентября, 14:57
В ТК «Летур» в центре Омска продолжает идти ремонт. Можно понять, что открытия в сентябре, о котором говорилось изначально, не будет. Новые даты завершения работ назвал совладелец управляющей компании «Центроград», который выкупил большую часть торгового комплекса Илья Иванов.
— Будем стараться завершить ремонт торгового комплекса к Новому году. На внутренние работы может потребоваться больше времени. Финальные работы на фасаде постараемся закончить к концу декабря, — рассказал предприниматель изданию «Омск-информ».
Напомним, что два месяца назад Илья Иванов рассказал, что здание не будет единым торговым комплексом, поэтому и одновременного открытия всех его частей ждать не стоит.