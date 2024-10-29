SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца

Posted 29 октября, 06:17
Published 29 октября, 06:17
Modified 29 октября, 06:21
Updated 29 октября, 06:21
Популярный исполнитель SHAMAN (6+) готовится вновь порадовать своих поклонников в Омске. Его концерт состоится 21 февраля на площадке G-Drive Арена. Билеты на это долгожданное событие уже доступны и их стоимость варьируется от 2000 до 10 000 рублей.
Прошлое выступление SHAMAN в Омске, которое прошло 27 февраля на той же арене, собрало огромное количество зрителей. Зал был переполнен, и среди поклонников можно было увидеть людей самых разных возрастов.
На предстоящем концерте артист обещает порадовать своих фанатов как уже полюбившимися хитами, так и новыми композициями.
Напомним, что экс-мэр Омска высказалась о проекте Ярослава Дронова (SHAMAN), который планирует создать бренд «Я русский». По данным Роспатента, бренд будет включать алкоголь, гели для волос и секс-игрушки. Фадина считает, что это не лучший способ выразить национальную гордость.