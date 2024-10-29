SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца

Популярный исполнитель SHAMAN (6+) готовится вновь порадовать своих поклонников в Омске. Его концерт состоится 21 февраля на площадке G-Drive Арена. Билеты на это долгожданное событие уже доступны и их стоимость варьируется от 2000 до 10 000 рублей.