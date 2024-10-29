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Posted 29 октября, 06:17

Published 29 октября, 06:17

Modified 29 октября, 06:21

Updated 29 октября, 06:21

В феврале на омской G-Drive Арене выступит SHAMAN

SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца

29 октября 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.

В феврале на омской G-Drive Арене выступит SHAMAN

21 февраля в Омске состоится концерт популярного исполнителя SHAMAN на G-Drive Арене. Билеты уже в продаже.

Популярный исполнитель SHAMAN (6+) готовится вновь порадовать своих поклонников в Омске. Его концерт состоится 21 февраля на площадке G-Drive Арена. Билеты на это долгожданное событие уже доступны и их стоимость варьируется от 2000 до 10 000 рублей.

Прошлое выступление SHAMAN в Омске, которое прошло 27 февраля на той же арене, собрало огромное количество зрителей. Зал был переполнен, и среди поклонников можно было увидеть людей самых разных возрастов.

На предстоящем концерте артист обещает порадовать своих фанатов как уже полюбившимися хитами, так и новыми композициями.

Напомним, что экс-мэр Омска высказалась о проекте Ярослава Дронова (SHAMAN), который планирует создать бренд «Я русский». По данным Роспатента, бренд будет включать алкоголь, гели для волос и секс-игрушки. Фадина считает, что это не лучший способ выразить национальную гордость.

Экс-мэр Омска Оксана Фадина жестко высказалась о новом бренде SHAMAN «Я русский»
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#Екатерина Тараленко#Музыка#Омск#Омская область#Билеты#Новости#Концерт#Бренд#G-Drive Арена
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