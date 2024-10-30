Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы

Posted 30 октября, 04:17
Published 30 октября, 04:17
Modified 30 октября, 04:19
Updated 30 октября, 04:19
В Омской области под конец следующего месяца, 24 и 25 ноября, ожидаются магнитные бури. Они достигнут значения G1 (слабая буря). Также, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет возбужденной 11, 12, 15 и 20 ноября. В остальные дни геомагнитная обстановка будет спокойной.
В ближайшие три дня также всплески солнечной активности наблюдаться не будут.
По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.