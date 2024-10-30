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Posted 30 октября, 04:17

Published 30 октября, 04:17

Modified 30 октября, 04:19

Updated 30 октября, 04:19

Иллюстрация

Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы

30 октября 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Под конец ноября в Омской области ожидаются новые природные катаклизмы

Магнитные бури накроют регион 24 и 25 ноября. Также магнитосфера будет возбужденной 11, 12, 15 и 20 числа.

В Омской области под конец следующего месяца, 24 и 25 ноября, ожидаются магнитные бури. Они достигнут значения G1 (слабая буря). Также, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет возбужденной 11, 12, 15 и 20 ноября. В остальные дни геомагнитная обстановка будет спокойной.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В ближайшие три дня также всплески солнечной активности наблюдаться не будут.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.

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#Евгений Игишев#Наука#Погода#Омск#Омская область#Прогнозы#Магнитные бури#Магнитосфера#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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