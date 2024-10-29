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Posted 29 октября, 01:41

Published 29 октября, 01:41

Modified 29 октября, 01:41

Updated 29 октября, 01:41

В омской мэрии открыли два десятка вакансий с зарплатой до 60 тысяч

Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий

29 октября 2024, 01:41

В омской мэрии открыли два десятка вакансий с зарплатой до 60 тысяч

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

В омской мэрии 25 октября опубликовали свежие вакансии в различных департаментах и отделах.

Самую высокую зарплату предлагают в департаменте архитектуры начальнику управления регулирования земельных отношений — от 48 000 до 60 380 рублей. Ему предстоит заниматься подготовкой документации по планировке территории.

В департамент строительства требуется замначальника отдела административно-хозяйственного обеспечения. Уровень зарплаты — от 45 380 до 54 870 рублей.

Также в администрацию ищут главных специалистов (от 35 650 до 43 090 рублей), ведущих специалистов (от 32 410 до 39 370 рублей), специалистов 1 категории (от 25 930 до 31 310 рублей).

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

Ранее Город55 рассказывал, что, по прогнозам регионального правительства, к 2027 году средняя зарплата в Омской области составит 77 тысяч рублей.

К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Строительство#Зарплата#Департамент архитектуры#Вакансии#Государственная служба
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