Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий

Posted 29 октября, 01:41
Published 29 октября, 01:41
Modified 29 октября, 01:41
Updated 29 октября, 01:41
В омской мэрии 25 октября опубликовали свежие вакансии в различных департаментах и отделах.
Самую высокую зарплату предлагают в департаменте архитектуры начальнику управления регулирования земельных отношений — от 48 000 до 60 380 рублей. Ему предстоит заниматься подготовкой документации по планировке территории.
В департамент строительства требуется замначальника отдела административно-хозяйственного обеспечения. Уровень зарплаты — от 45 380 до 54 870 рублей.
Также в администрацию ищут главных специалистов (от 35 650 до 43 090 рублей), ведущих специалистов (от 32 410 до 39 370 рублей), специалистов 1 категории (от 25 930 до 31 310 рублей).
Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.
Ранее Город55 рассказывал, что, по прогнозам регионального правительства, к 2027 году средняя зарплата в Омской области составит 77 тысяч рублей.