К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей

Posted 28 октября, 08:50
Published 28 октября, 08:50
Modified 28 октября, 09:02
Updated 28 октября, 09:02
На портале правовой информации появилось распоряжение правительства Омской области «О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2025 год и на период до 2027 года». Опубликованные данные содержат прогноз социально-экономического развития региона на указанный период времени.
Согласно данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Омской области существенно вырастет. В 2025 году она увеличится на 7,7-8,9% по сравнению с уровнем 2024 года. Прогнозируется, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Омской области вырастет на 7,7-8,9% в 2025 году и на 21,6-24,7% к 2027 году, достигнув впечатляющего уровня в 75,4-77,3 тысячи рублей.
В правительстве планируют достичь устойчивого роста заработных плат и улучшения качества жизни в Омской области. Власти прогнозируют не только рост средней месячной зарплаты в регионе, но и увеличение прожиточного минимума. Так, в 2027 году он прогнозируется на уровне 16,7-16,8 тысяч рублей. Прогнозы о повышении средней заработной платы для наемных работников также звучат обнадеживающе — ожидается увеличение на 21-23,2% к уровню 2024 года. Это может стать серьезным шагом к улучшению социальной ситуации в регионе.
Ранее Город55 писал, что в России выросла ключевая ставка Центробанка до 21%. Эксперты считают, что эти меры направлены на снижение инфляции, при этом сами цены на рынке продолжают расти. Также многие компании закрывают свою деятельность, так как не выдерживают жестких условий для бизнеса.