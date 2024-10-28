К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей

В правительстве планируют достичь устойчивого роста заработных плат и улучшения качества жизни в Омской области. Власти прогнозируют не только рост средней месячной зарплаты в регионе, но и увеличение прожиточного минимума. Так, в 2027 году он прогнозируется на уровне 16,7-16,8 тысяч рублей. Прогнозы о повышении средней заработной платы для наемных работников также звучат обнадеживающе — ожидается увеличение на 21-23,2% к уровню 2024 года. Это может стать серьезным шагом к улучшению социальной ситуации в регионе.