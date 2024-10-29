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Posted 29 октября, 10:55

Published 29 октября, 10:55

Modified 29 октября, 10:57

Updated 29 октября, 10:57

Из-за сильного ветра Оконешниковский район почти сутки сидит без света

Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково

29 октября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за сильного ветра Оконешниковский район почти сутки сидит без света

Недавние неблагоприятные погодные условия привели к обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии в Оконешниковском районе, оставив жителей без света.

Недавние неблагоприятные погодные условия оказали значительное влияние на электроснабжение Оконешниковского района, вызвав обрывы проводов и, как следствие, масштабные отключения электричества. В результате этой аварии жители района столкнулись с временными неудобствами, связанными с отсутствием электроэнергии.

После того как автозаправочная станция будет подключена к электросетям, одна из бригад отправится в поселок Оконешниково, где ситуация также требует оперативного вмешательства. Две другие бригады будут работать в сельских поселениях, которые также пострадали от отключения электроэнергии.

Напомним, что в связи с ожидающимся сильным ветром в Омской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время в отдельных районах Сибири прогнозируются неблагоприятные погодные условия в виде гололеда и туманов.

В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Авария#Электроэнергия#Новости#Отключение#Оконешниково#Бригады
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