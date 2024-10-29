Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково

Posted 29 октября, 10:55
Published 29 октября, 10:55
Modified 29 октября, 10:57
Updated 29 октября, 10:57
Недавние неблагоприятные погодные условия оказали значительное влияние на электроснабжение Оконешниковского района, вызвав обрывы проводов и, как следствие, масштабные отключения электричества. В результате этой аварии жители района столкнулись с временными неудобствами, связанными с отсутствием электроэнергии.
После того как автозаправочная станция будет подключена к электросетям, одна из бригад отправится в поселок Оконешниково, где ситуация также требует оперативного вмешательства. Две другие бригады будут работать в сельских поселениях, которые также пострадали от отключения электроэнергии.
Напомним, что в связи с ожидающимся сильным ветром в Омской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время в отдельных районах Сибири прогнозируются неблагоприятные погодные условия в виде гололеда и туманов.