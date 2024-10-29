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Октябрь
Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково
Недавние неблагоприятные погодные условия привели к обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии в Оконешниковском районе, оставив жителей без света.
29 октября, 10:55
Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления
24 октября, 04:59
Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу
1 октября, 10:48
Сентябрь
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
Май
Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см
30 мая, 06:06

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