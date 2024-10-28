Кредиторы «Омскгоргаза» обсудят прекращение его деятельности

В Омске продолжается банкротство акционерного общества «Омскгоргаз». Город55 уже писал о том, что эта компания банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. 12 ноябре ее кредиторы соберутся для того, чтобы обсудить насущные вопросы, и в официальной повестке только 1 вопрос — «Прекращение хозяйственной деятельности АО „Омскгоргаз“».