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Posted 28 октября, 07:11

Published 28 октября, 07:11

Modified 28 октября, 07:13

Updated 28 октября, 07:13

В Омсве предложили прекратить деятельность обанкротившегося «Омскгоргаза»

Кредиторы «Омскгоргаза» обсудят прекращение его деятельности

28 октября 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Омсве предложили прекратить деятельность обанкротившегося «Омскгоргаза»

Собрание заимодавцев компании состоится 12 ноября.

В Омске продолжается банкротство акционерного общества «Омскгоргаз». Город55 уже писал о том, что эта компания банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. 12 ноябре ее кредиторы соберутся для того, чтобы обсудить насущные вопросы, и в официальной повестке только 1 вопрос — «Прекращение хозяйственной деятельности АО „Омскгоргаз“».

Собрание состоится в центральном офисе «Омскогоргаза». Конкурсные кредиторы соберутся в актовом зале. Стоит отметить, что за день до этого, 11 ноября, на очередном заседании в Арбитражном суде Омской области будет заслушан отчет конкурсного управляющего «Омскгоргаза» Игоря Минаева.

Напомним: причиной банкротства компании стал солидарный долг в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у Андрея Голушко, Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз». Все имущество компании перешло к региональным структурам. В июне текущего года в Омске был зарегистрирован одноименный ГУП, специализирующийся на транспортировке газа.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Омскгоргаз#Дела о банкротстве
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