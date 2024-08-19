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Обанкротившаяся «Омскгазсеть» выставила на торги долги потребителей

Обанкротившаяся «Омскгазсеть» выставила на торги долги «Тепловой» и «Омскгоргаза»

19 августа 2024, 08:15
Фото: 1MI

Обанкротившаяся «Омскгазсеть» выставила на торги долги потребителей

Компания признана банкротом из-за долгов на 2 млрд рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Омскгазсеть» Евгений Веснин выставил на торги несколько принадлежащих этой компании активов. Речь идет о дебиторской задолженности одного физического лица (Елены Мироновой) и 6 юридических лиц. Это, в частности, «Тепловая компания» (ее долг продается за 4,5 млн рублей), «Омскгоргаз» (3,76 млн), «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (766 тысяч). Заявки на участие в торгах будут принимать с 20 августа по 23 сентября.

Напомним: «Омскгазсеть» была признана банкротом в мае 2023 года. Процедура банкротства была запущена 2 года назад по заявлению руководства компании. Единственным владельцем ее уставного капитала является Александр Орлов, специализация фирмы — «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки».

«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.

В «Омскгазсети», связанной с делом Калинина, сменился конкурсный управляющий
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омскгазсеть#Торги#Новости
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